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Северная Македония закроет воздушное пространство для российских самолетов

Северная Македония закроет воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022

Северная Македония закроет воздушное пространство для российских самолетов

Власти Северной Македонии в связи с операцией России на Украине решили закрыть воздушное пространство для самолетов авиакомпаний РФ, заявил глава МИД страны... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:34

2022-02-27T16:34

2022-02-27T16:46

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БЕЛГРАД, 27 фев - РИА Новости. Власти Северной Македонии в связи с операцией России на Украине решили закрыть воздушное пространство для самолетов авиакомпаний РФ, заявил глава МИД страны Буяр Османи."Правительство решило присоединиться к другим членам ЕС и закрыть воздушное пространство Северной Македонии для российских авиакомпаний. Мы решительны в нашей поддержке Украине и призыву к РФ немедленно прекратить боевые действия", - написал Османи в Twitter.Отмечается, что уже порядка 20 европейских стран, в том числе соседние Швеция и Дания, приняли аналогичное решение.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775362823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

новости - туризм, северная македония, в мире, россия