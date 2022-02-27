https://ria.ru/20220227/rassylka-1775426914.html

Адвокат рассказал о наказании за рассылку ложных сообщений от имени СМИ

Адвокат рассказал о наказании за рассылку ложных сообщений от имени СМИ - РИА Новости, 27.02.2022

Адвокат рассказал о наказании за рассылку ложных сообщений от имени СМИ

Рассылка от имени РИА Новости ложных сообщений в Facebook может грозить нарушителям штрафом до 700 тысяч рублей, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:35

2022-02-27T20:35

2022-02-27T20:35

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рассылка от имени РИА Новости ложных сообщений в Facebook может грозить нарушителям штрафом до 700 тысяч рублей, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.Ранее в пресс-службе медиагруппы сообщили, что в соцсети рассылаются ложные сообщения с призывами выступать против спецоперации России по демилитаризации Украины. Юристы изучают возможность правовых шагов, отметили в пресс-службе. Ранее аналогичные призывы в Facebook распространялись от имени других российских СМИ, в частности телеканала "Россия 24"."В Уголовном кодексе есть статья 207.1, предусматривающая ответственность за распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты", - сказал адвокат. Он добавил, что санкция статьи предусматривает штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей, исправительные работы и ограничение свободы.По мнению Трунова, есть два варианта развития событий - следствие возбудит уголовное дело по факту распространения ложных сведений или пострадавшие СМИ обратятся в правоохранительные органы.Адвокат пояснил, что после заявления следствие проведет проверку, возбудит уголовное дело, а в итоге могут объявить в розыск должностных лиц соцсетей, есть они не открыли представительство в России. Если успели открыть, то их могут привлечь к реальной ответственности."Материальная ответственность не такая большая для такого гиганта, но тут важен принцип неотвратимости наказания. Ведь важная задача - профилактика преступлений", - добавил Трунов.

https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html

https://ria.ru/20220227/evrokomissiya-1775417998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, украина, россия, facebook, в мире, медиа - общество