https://ria.ru/20220227/raketa-1775325743.html

В Японии раскрыли детали ракетного пуска КНДР

В Японии раскрыли детали ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 27.02.2022

В Японии раскрыли детали ракетного пуска КНДР

Выпущенная, предположительно, КНДР ракета пролетела около 300 километров, достигнув максимальной высоты в 600 километров, заявил глава министерства обороны... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T04:09

2022-02-27T04:09

2022-02-27T04:09

в мире

кндр (северная корея)

япония

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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР ракета пролетела около 300 километров, достигнув максимальной высоты в 600 километров, заявил глава министерства обороны Японии Нобуо Киси.Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK.Отвечая на вопрос журналистов относительно позиции правительства, Киси подчеркнул, что "власти Японии выступают с решительным осуждением" действий Северной Кореи."Это является непростительным действием", - отметил министр обороны Японии, подчеркнув, что Токио будет "тесно взаимодействовать с международным сообществом, в первую очередь, с США".Ранее в воскресенье береговая охрана Японии обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Предупреждение было выпущено в 07.59 по местному времени (01.59 мск). Спустя пол часа на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал. Суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".

https://ria.ru/20220227/pusk-1775324937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея), япония