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В Японии раскрыли детали ракетного пуска КНДР
В Японии раскрыли детали ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 27.02.2022
В Японии раскрыли детали ракетного пуска КНДР
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета пролетела около 300 километров, достигнув максимальной высоты в 600 километров, заявил глава министерства обороны... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T04:09
2022-02-27T04:09
в мире
кндр (северная корея)
япония
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР ракета пролетела около 300 километров, достигнув максимальной высоты в 600 километров, заявил глава министерства обороны Японии Нобуо Киси.Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK.Отвечая на вопрос журналистов относительно позиции правительства, Киси подчеркнул, что "власти Японии выступают с решительным осуждением" действий Северной Кореи."Это является непростительным действием", - отметил министр обороны Японии, подчеркнув, что Токио будет "тесно взаимодействовать с международным сообществом, в первую очередь, с США".Ранее в воскресенье береговая охрана Японии обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Предупреждение было выпущено в 07.59 по местному времени (01.59 мск). Спустя пол часа на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал. Суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".
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в мире, кндр (северная корея), япония
04:09 27.02.2022
 
В Японии раскрыли детали ракетного пуска КНДР

Глава Минобороны Японии Киси заявил, что ракета КНДР достигла высоты в 600 километров

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР ракета пролетела около 300 километров, достигнув максимальной высоты в 600 километров, заявил глава министерства обороны Японии Нобуо Киси.
"Сегодня Северная Корея, предположительно, провела ракетный пуск. Детали все еще анализируются, но, основываясь на стандартной траектории полета, мы полагаем, что она пролетела около 300 километров, достигнув максимальной высоты в 600 километров. Предположительно, она упала вне исключительной экономической зоны Японии", - отметил министр.
Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK.
Отвечая на вопрос журналистов относительно позиции правительства, Киси подчеркнул, что "власти Японии выступают с решительным осуждением" действий Северной Кореи.
"Это является непростительным действием", - отметил министр обороны Японии, подчеркнув, что Токио будет "тесно взаимодействовать с международным сообществом, в первую очередь, с США".
Ранее в воскресенье береговая охрана Японии обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Предупреждение было выпущено в 07.59 по местному времени (01.59 мск). Спустя пол часа на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал. Суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.
Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
03:45
МИД Японии связал ракетный пуск КНДР с событиями на Украине
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреКНДР (Северная Корея)Япония
 
 
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