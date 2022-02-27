https://ria.ru/20220227/putin-1775357212.html

Заявление Путина после предложения Москвы о переговорах с Киевом

Заявление Путина после предложения Москвы о переговорах с Киевом - РИА Новости, 27.02.2022

Заявление Путина после предложения Москвы о переговорах с Киевом

Президент России Владимир Путин выступает с заявлением после того, как Москва предложила встретиться с украинской делегацией в Белоруссии. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:16

2022-02-27T16:16

2022-02-27T16:16

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775357407_0:206:2768:1763_1920x0_80_0_0_3f55dcb3fe03000ccd82a1626f2817e8.jpg

Президент России Владимир Путин выступает с заявлением после того, как Москва предложила встретиться с украинской делегацией в Белоруссии.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Заявление Владимира Путина после предложения Москвы встретиться с делегатом Украины в Беларуси LIVE: Заявление Владимира Путина после предложения Москвы встретиться с делегатом Украины в Беларуси 2022-02-27T16:16 true PT18M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, видео