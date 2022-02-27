https://ria.ru/20220227/putin-1775357212.html
Заявление Путина после предложения Москвы о переговорах с Киевом
Заявление Путина после предложения Москвы о переговорах с Киевом - РИА Новости, 27.02.2022
Заявление Путина после предложения Москвы о переговорах с Киевом
Президент России Владимир Путин выступает с заявлением после того, как Москва предложила встретиться с украинской делегацией в Белоруссии. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:16
2022-02-27T16:16
2022-02-27T16:16
владимир путин
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Президент России Владимир Путин выступает с заявлением после того, как Москва предложила встретиться с украинской делегацией в Белоруссии.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Заявление Владимира Путина после предложения Москвы встретиться с делегатом Украины в Беларуси
LIVE: Заявление Владимира Путина после предложения Москвы встретиться с делегатом Украины в Беларуси
2022-02-27T16:16
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PT18M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Заявление Путина после предложения Москвы о переговорах с Киевом
Президент России Владимир Путин выступает с заявлением после того, как Москва предложила встретиться с украинской делегацией в Белоруссии.
2022-02-27T16:16
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PT18M12S
Заявление Путина после предложения Москвы о переговорах с Киевом
Президент России Владимир Путин выступает с заявлением после того, как Москва предложила встретиться с украинской делегацией в Белоруссии.
Опубликовано: Максим Зубков