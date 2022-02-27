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Заявление Путина после предложения Москвы о переговорах с Киевом
Заявление Путина после предложения Москвы о переговорах с Киевом - РИА Новости, 27.02.2022
Заявление Путина после предложения Москвы о переговорах с Киевом
Президент России Владимир Путин выступает с заявлением после того, как Москва предложила встретиться с украинской делегацией в Белоруссии. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:16
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владимир путин
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Президент России Владимир Путин выступает с заявлением после того, как Москва предложила встретиться с украинской делегацией в Белоруссии.
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Максим Зубков
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LIVE: Заявление Владимира Путина после предложения Москвы встретиться с делегатом Украины в Беларуси
LIVE: Заявление Владимира Путина после предложения Москвы встретиться с делегатом Украины в Беларуси
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владимир путин, видео
Заявление Путина после предложения Москвы о переговорах с Киевом
Президент России Владимир Путин выступает с заявлением после того, как Москва предложила встретиться с украинской делегацией в Белоруссии.
2022-02-27T16:16
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PT18M12S
16:16 27.02.2022
 

Заявление Путина после предложения Москвы о переговорах с Киевом

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин выступает с заявлением после того, как Москва предложила встретиться с украинской делегацией в Белоруссии.
Опубликовано: Максим Зубков
 
Владимир Путин
 
 
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