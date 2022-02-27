00:18 27.02.2022 (обновлено: 02:18 27.02.2022)
СМИ: ЕС закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
ARD: Евросоюз закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний
Пассажирский самолет в небе
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщил журналист берлинского бюро телеканала ARD со ссылкой на информированный источник.
"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, подтвердил мне только что информированный источник", - написал он в Twitter.
Ранее воздушное пространство для российских авиакомпаний уже закрыли ряд европейских стран: Словакия, Литва, Румыния, Чехия, Польша. О намерении так поступить объявила и Германия. Росавиация в ответ начала закрывать российское воздушное пространство для авиакомпаний из этих стран.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления о возможности отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти России заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимется разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Опубликовано: Максим Горбачев