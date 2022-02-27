https://ria.ru/20220227/pogranichniki-1775416216.html

Девять украинских пограничников отказались проходить службу

Девять украинских пограничников отказались проходить службу - РИА Новости, 27.02.2022

Девять украинских пограничников отказались проходить службу

На российскую территорию перешли девять украинских пограничников, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:24

2022-02-27T19:24

2022-02-27T21:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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владимир путин

украина

фсб

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На российскую территорию перешли девять украинских пограничников, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Операция по демилитаризации УкраиныПутин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отказавшиеся от службы украинские пограничники перешли на территорию РФ На российскую территорию перешли девять украинских пограничников, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. 2022-02-27T19:24 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, украина, фсб