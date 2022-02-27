https://ria.ru/20220227/pogranichniki-1775416216.html
Девять украинских пограничников отказались проходить службу
Девять украинских пограничников отказались проходить службу - РИА Новости, 27.02.2022
Девять украинских пограничников отказались проходить службу
На российскую территорию перешли девять украинских пограничников, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:24
2022-02-27T19:24
2022-02-27T21:10
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На российскую территорию перешли девять украинских пограничников, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Операция по демилитаризации УкраиныПутин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Отказавшиеся от службы украинские пограничники перешли на территорию РФ
На российскую территорию перешли девять украинских пограничников, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
2022-02-27T19:24
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, украина, фсб
19:24 27.02.2022 (обновлено: 21:10 27.02.2022)
Девять украинских пограничников отказались проходить службу
ФСБ: девять украинских пограничников отказались проходить службу и перешли в Россию
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На российскую территорию перешли девять украинских пограничников, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"На российскую территорию продолжают прибывать украинские пограничники, покинувшие места службы. Двадцать седьмого февраля текущего года через государственную границу Российской Федерации в Ростовской области и Республике Крым прибыли девять военнослужащих Госпогранслужбы Украины, отказавшихся проходить дальнейшую службу на территории Украины", — говорится в публикации.
Операция по демилитаризации Украины
Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик
с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР
и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия
не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.