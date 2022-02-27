https://ria.ru/20220227/pogoda-1775411353.html

Москвичам пообещали похолодание с наступлением весны

Москвичам пообещали похолодание с наступлением весны - РИА Новости, 27.02.2022

Москвичам пообещали похолодание с наступлением весны

Весна в Москве начнётся с похолодания, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:41

2022-02-27T18:41

2022-02-27T18:41

общество

москва

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Весна в Москве начнётся с похолодания, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, если в ночь на понедельник температура понизится до минус 3-8, то во вторник и среду морозы в темное время суток окрепнут до минус 5-10, чего не было с начала февраля. "В дневные часы, подогреваемые мартовским солнцем, столбики термометров с трудом, но все-таки дотянутся до нулевой отметки. Тем не менее, такое похолодание в начале весны является традиционным, и всего-навсего лишь вернет температурный фон в свое климатическое русло", - добавил синоптик.Тишковец отметил, что с четверга погода начнет портиться – подойдет черноморский циклон, сопровождаемый натеканием облачности и осадками преимущественно в виде снега и мокрого снега, благодаря чему суточный разброс температуры сократится – в четверг и пятницу ночью ноль - минус 5, днем минус 2 - плюс 3."С наступлением выходных ожидается очередной возврат мартовских холодов", - заключил метеоролог.

https://ria.ru/20220224/sneg-1774920578.html

москва

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец