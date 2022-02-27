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Москвичам пообещали похолодание с наступлением весны
Москвичам пообещали похолодание с наступлением весны - РИА Новости, 27.02.2022
Москвичам пообещали похолодание с наступлением весны
Весна в Москве начнётся с похолодания, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:41
2022-02-27T18:41
общество
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Весна в Москве начнётся с похолодания, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, если в ночь на понедельник температура понизится до минус 3-8, то во вторник и среду морозы в темное время суток окрепнут до минус 5-10, чего не было с начала февраля. "В дневные часы, подогреваемые мартовским солнцем, столбики термометров с трудом, но все-таки дотянутся до нулевой отметки. Тем не менее, такое похолодание в начале весны является традиционным, и всего-навсего лишь вернет температурный фон в свое климатическое русло", - добавил синоптик.Тишковец отметил, что с четверга погода начнет портиться – подойдет черноморский циклон, сопровождаемый натеканием облачности и осадками преимущественно в виде снега и мокрого снега, благодаря чему суточный разброс температуры сократится – в четверг и пятницу ночью ноль - минус 5, днем минус 2 - плюс 3."С наступлением выходных ожидается очередной возврат мартовских холодов", - заключил метеоролог.
https://ria.ru/20220224/sneg-1774920578.html
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общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец
18:41 27.02.2022
 
Москвичам пообещали похолодание с наступлением весны

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Тишковец: весна в Москве начнется с похолодания

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Туристы на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Весна в Москве начнётся с похолодания, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Наступившая масленичная неделя, маркирующая границу между зимой и весной, ознаменуется похолоданием. Зашедший на северо-запад Русской равнины скандинавский антициклон, продолжит распространять свое погожее влияние и на Центральную Россию, но усилит северную тягу ветров, что одновременно с малооблачной погодой будет благоприятствовать интенсивному выхолаживанию воздуха", - рассказал Тишковец.

По его словам, если в ночь на понедельник температура понизится до минус 3-8, то во вторник и среду морозы в темное время суток окрепнут до минус 5-10, чего не было с начала февраля. "В дневные часы, подогреваемые мартовским солнцем, столбики термометров с трудом, но все-таки дотянутся до нулевой отметки. Тем не менее, такое похолодание в начале весны является традиционным, и всего-навсего лишь вернет температурный фон в свое климатическое русло", - добавил синоптик.
Тишковец отметил, что с четверга погода начнет портиться – подойдет черноморский циклон, сопровождаемый натеканием облачности и осадками преимущественно в виде снега и мокрого снега, благодаря чему суточный разброс температуры сократится – в четверг и пятницу ночью ноль - минус 5, днем минус 2 - плюс 3.
"С наступлением выходных ожидается очередной возврат мартовских холодов", - заключил метеоролог.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ОбществоМоскваПогодаЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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