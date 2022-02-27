https://ria.ru/20220227/pogoda-1775411353.html
Москвичам пообещали похолодание с наступлением весны
Москвичам пообещали похолодание с наступлением весны - РИА Новости, 27.02.2022
Москвичам пообещали похолодание с наступлением весны
Весна в Москве начнётся с похолодания, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:41
2022-02-27T18:41
2022-02-27T18:41
общество
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756014863_0:277:3147:2047_1920x0_80_0_0_9b3e3df00502ffd70b6a09fe29c11338.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Весна в Москве начнётся с похолодания, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, если в ночь на понедельник температура понизится до минус 3-8, то во вторник и среду морозы в темное время суток окрепнут до минус 5-10, чего не было с начала февраля. "В дневные часы, подогреваемые мартовским солнцем, столбики термометров с трудом, но все-таки дотянутся до нулевой отметки. Тем не менее, такое похолодание в начале весны является традиционным, и всего-навсего лишь вернет температурный фон в свое климатическое русло", - добавил синоптик.Тишковец отметил, что с четверга погода начнет портиться – подойдет черноморский циклон, сопровождаемый натеканием облачности и осадками преимущественно в виде снега и мокрого снега, благодаря чему суточный разброс температуры сократится – в четверг и пятницу ночью ноль - минус 5, днем минус 2 - плюс 3."С наступлением выходных ожидается очередной возврат мартовских холодов", - заключил метеоролог.
https://ria.ru/20220224/sneg-1774920578.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756014863_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_fc394088f67d3c92d0220d4a54fe5189.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец
Москвичам пообещали похолодание с наступлением весны
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Тишковец: весна в Москве начнется с похолодания
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Весна в Москве начнётся с похолодания, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Наступившая масленичная неделя, маркирующая границу между зимой и весной, ознаменуется похолоданием. Зашедший на северо-запад Русской равнины скандинавский антициклон, продолжит распространять свое погожее влияние и на Центральную Россию, но усилит северную тягу ветров, что одновременно с малооблачной погодой будет благоприятствовать интенсивному выхолаживанию воздуха", - рассказал Тишковец.
По его словам, если в ночь на понедельник температура понизится до минус 3-8, то во вторник и среду морозы в темное время суток окрепнут до минус 5-10, чего не было с начала февраля. "В дневные часы, подогреваемые мартовским солнцем, столбики термометров с трудом, но все-таки дотянутся до нулевой отметки. Тем не менее, такое похолодание в начале весны является традиционным, и всего-навсего лишь вернет температурный фон в свое климатическое русло", - добавил синоптик.
Тишковец отметил, что с четверга погода начнет портиться – подойдет черноморский циклон, сопровождаемый натеканием облачности и осадками преимущественно в виде снега и мокрого снега, благодаря чему суточный разброс температуры сократится – в четверг и пятницу ночью ноль - минус 5, днем минус 2 - плюс 3.
"С наступлением выходных ожидается очередной возврат мартовских холодов", - заключил метеоролог.