https://ria.ru/20220227/pogoda-1775343359.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 27.02.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Погода без осадков, с температурой до плюс двух и высоким атмосферным давлением ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:56

2022-02-27T09:56

2022-02-27T09:56

москва

московская область (подмосковье)

общество

россия

погода

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Погода без осадков, с температурой до плюс двух и высоким атмосферным давлением ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня метеоусловия в столичном регионе будут определяться юго-восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за облаков неуверенно может выглянуть солнце... В Москве облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ноль - плюс два, в Подмосковье - минус два - плюс три", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220104/pogoda-1766517444.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

москва, московская область (подмосковье), общество, россия, погода