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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 27.02.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Погода без осадков, с температурой до плюс двух и высоким атмосферным давлением ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:56
2022-02-27T09:56
москва
московская область (подмосковье)
общество
россия
погода
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Погода без осадков, с температурой до плюс двух и высоким атмосферным давлением ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня метеоусловия в столичном регионе будут определяться юго-восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за облаков неуверенно может выглянуть солнце... В Москве облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ноль - плюс два, в Подмосковье - минус два - плюс три", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), общество, россия, погода
09:56 27.02.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается погода без осадков с высоким атмосферным давлением

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Электронное табло с курсом валют на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Электронное табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Погода без осадков, с температурой до плюс двух и высоким атмосферным давлением ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня метеоусловия в столичном регионе будут определяться юго-восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за облаков неуверенно может выглянуть солнце... В Москве облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ноль - плюс два, в Подмосковье - минус два - плюс три", - рассказал Тишковец.
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По словам синоптика, ветер ожидается северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба.
Опубликовано: Максим Зубков
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоРоссияПогода
 
 
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