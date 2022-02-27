https://ria.ru/20220227/pogoda-1775343359.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 27.02.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Погода без осадков, с температурой до плюс двух и высоким атмосферным давлением ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:56
2022-02-27T09:56
2022-02-27T09:56
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московская область (подмосковье)
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погода
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Погода без осадков, с температурой до плюс двух и высоким атмосферным давлением ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня метеоусловия в столичном регионе будут определяться юго-восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за облаков неуверенно может выглянуть солнце... В Москве облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ноль - плюс два, в Подмосковье - минус два - плюс три", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20220104/pogoda-1766517444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, московская область (подмосковье), общество, россия, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве ожидается погода без осадков с высоким атмосферным давлением