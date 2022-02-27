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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/peregovory-1775428325.html
Делегация Украины может затягивать переговоры с Россией, считает сенатор
Делегация Украины может затягивать переговоры с Россией, считает сенатор - РИА Новости, 27.02.2022
Делегация Украины может затягивать переговоры с Россией, считает сенатор
Киев на переговорах с Россией по ситуации на Украине может тянуть время, надеясь на поддержку Запада, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:46
2022-02-27T20:46
обострение ситуации в днр и лнр
мид украины
дмитрий кулеба
владимир зеленский
украина
россия
владимир мединский
минск
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Киев на переговорах с Россией по ситуации на Украине может тянуть время, надеясь на поддержку Запада, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским."Украинская делегация на переговорах может тянуть время. Они надеются, что завтра-послезавтра начнет поступать мощная поддержка, помощь в виде вооружения от западных стран", - отметил Джабаров.Комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, он подчеркнул, что допущенные тем резкие антироссийские заявления в адрес России и российского руководства исключают любые контакты с ним. "Он уже показал свою неадекватность", - заключил Джабаров.Кулеба, выступление которого транслировалось на YouTube-канале МИД Украины в воскресенье, призвал к полной финансовой изоляции России и добавил, что Минск ждут последствия при предоставлении ресурсов для российской спецоперации по демилитаризации на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html
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мид украины, дмитрий кулеба, владимир зеленский, украина, россия, владимир мединский, минск, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир джабаров
20:46 27.02.2022
 
Делегация Украины может затягивать переговоры с Россией, считает сенатор

Сенатор Джабаров: делегация Украины может тянуть время на переговорах с Россией

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДелегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины
Делегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Делегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Киев на переговорах с Россией по ситуации на Украине может тянуть время, надеясь на поддержку Запада, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
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"Украинская делегация на переговорах может тянуть время. Они надеются, что завтра-послезавтра начнет поступать мощная поддержка, помощь в виде вооружения от западных стран", - отметил Джабаров.
Комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, он подчеркнул, что допущенные тем резкие антироссийские заявления в адрес России и российского руководства исключают любые контакты с ним. "Он уже показал свою неадекватность", - заключил Джабаров.
Кулеба, выступление которого транслировалось на YouTube-канале МИД Украины в воскресенье, призвал к полной финансовой изоляции России и добавил, что Минск ждут последствия при предоставлении ресурсов для российской спецоперации по демилитаризации на Украине.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМИД УкраиныДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВладимир МединскийМинскСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир Джабаров
 
 
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