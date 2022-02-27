Делегация Украины может затягивать переговоры с Россией, считает сенатор
Сенатор Джабаров: делегация Украины может тянуть время на переговорах с Россией
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДелегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины
Делегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Киев на переговорах с Россией по ситуации на Украине может тянуть время, надеясь на поддержку Запада, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
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"Украинская делегация на переговорах может тянуть время. Они надеются, что завтра-послезавтра начнет поступать мощная поддержка, помощь в виде вооружения от западных стран", - отметил Джабаров.
Комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, он подчеркнул, что допущенные тем резкие антироссийские заявления в адрес России и российского руководства исключают любые контакты с ним. "Он уже показал свою неадекватность", - заключил Джабаров.
Кулеба, выступление которого транслировалось на YouTube-канале МИД Украины в воскресенье, призвал к полной финансовой изоляции России и добавил, что Минск ждут последствия при предоставлении ресурсов для российской спецоперации по демилитаризации на Украине.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Филиппова