https://ria.ru/20220227/peregovory-1775428325.html

Делегация Украины может затягивать переговоры с Россией, считает сенатор

Делегация Украины может затягивать переговоры с Россией, считает сенатор - РИА Новости, 27.02.2022

Делегация Украины может затягивать переговоры с Россией, считает сенатор

Киев на переговорах с Россией по ситуации на Украине может тянуть время, надеясь на поддержку Запада, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:46

2022-02-27T20:46

2022-02-27T20:46

обострение ситуации в днр и лнр

мид украины

дмитрий кулеба

владимир зеленский

украина

россия

владимир мединский

минск

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Киев на переговорах с Россией по ситуации на Украине может тянуть время, надеясь на поддержку Запада, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским."Украинская делегация на переговорах может тянуть время. Они надеются, что завтра-послезавтра начнет поступать мощная поддержка, помощь в виде вооружения от западных стран", - отметил Джабаров.Комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, он подчеркнул, что допущенные тем резкие антироссийские заявления в адрес России и российского руководства исключают любые контакты с ним. "Он уже показал свою неадекватность", - заключил Джабаров.Кулеба, выступление которого транслировалось на YouTube-канале МИД Украины в воскресенье, призвал к полной финансовой изоляции России и добавил, что Минск ждут последствия при предоставлении ресурсов для российской спецоперации по демилитаризации на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

https://ria.ru/20220227/spekulyatsiya-1775425525.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

мид украины, дмитрий кулеба, владимир зеленский, украина, россия, владимир мединский, минск, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир джабаров