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В Словакии заявили о готовности организовать переговоры России и Украины
В Словакии заявили о готовности организовать переговоры России и Украины - РИА Новости, 27.02.2022
В Словакии заявили о готовности организовать переговоры России и Украины
Словакия готова организовать в Братиславе переговоры между РФ и Украиной, если обе стороны согласятся с этим, сообщил в воскресенье премьер Эдуард Хегер,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:35
2022-02-27T17:35
в мире
россия
словакия
братислава
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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Словакия готова организовать в Братиславе переговоры между РФ и Украиной, если обе стороны согласятся с этим, сообщил в воскресенье премьер Эдуард Хегер, выступая по телеканалу ТА3."Украинская сторона назвала Братиславу среди мест, где могли бы состояться переговоры между РФ и Украиной. Словакия готова сделать все необходимое для организации таких переговоров, если речь дойдет до конкретного предложения", - сказал премьер Словакии.
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в мире, россия, словакия, братислава
17:35 27.02.2022
 
В Словакии заявили о готовности организовать переговоры России и Украины

Премьер Словакии заявил о готовности организовать российско-украинские переговоры

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Словакия готова организовать в Братиславе переговоры между РФ и Украиной, если обе стороны согласятся с этим, сообщил в воскресенье премьер Эдуард Хегер, выступая по телеканалу ТА3.
"Украинская сторона назвала Братиславу среди мест, где могли бы состояться переговоры между РФ и Украиной. Словакия готова сделать все необходимое для организации таких переговоров, если речь дойдет до конкретного предложения", - сказал премьер Словакии.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Офис Зеленского подтвердил проведение встречи с российской делегацией
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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