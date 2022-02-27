https://ria.ru/20220227/peregovory-1775403247.html
В Словакии заявили о готовности организовать переговоры России и Украины
В Словакии заявили о готовности организовать переговоры России и Украины - РИА Новости, 27.02.2022
В Словакии заявили о готовности организовать переговоры России и Украины
Словакия готова организовать в Братиславе переговоры между РФ и Украиной, если обе стороны согласятся с этим, сообщил в воскресенье премьер Эдуард Хегер,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:35
2022-02-27T17:35
2022-02-27T17:35
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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Словакия готова организовать в Братиславе переговоры между РФ и Украиной, если обе стороны согласятся с этим, сообщил в воскресенье премьер Эдуард Хегер, выступая по телеканалу ТА3."Украинская сторона назвала Братиславу среди мест, где могли бы состояться переговоры между РФ и Украиной. Словакия готова сделать все необходимое для организации таких переговоров, если речь дойдет до конкретного предложения", - сказал премьер Словакии.
https://ria.ru/20220227/peregovory-1775395830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, братислава
В Словакии заявили о готовности организовать переговоры России и Украины
Премьер Словакии заявил о готовности организовать российско-украинские переговоры