https://ria.ru/20220227/peregovory-1775403247.html

В Словакии заявили о готовности организовать переговоры России и Украины

В Словакии заявили о готовности организовать переговоры России и Украины - РИА Новости, 27.02.2022

В Словакии заявили о готовности организовать переговоры России и Украины

Словакия готова организовать в Братиславе переговоры между РФ и Украиной, если обе стороны согласятся с этим, сообщил в воскресенье премьер Эдуард Хегер,... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:35

2022-02-27T17:35

2022-02-27T17:35

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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Словакия готова организовать в Братиславе переговоры между РФ и Украиной, если обе стороны согласятся с этим, сообщил в воскресенье премьер Эдуард Хегер, выступая по телеканалу ТА3."Украинская сторона назвала Братиславу среди мест, где могли бы состояться переговоры между РФ и Украиной. Словакия готова сделать все необходимое для организации таких переговоров, если речь дойдет до конкретного предложения", - сказал премьер Словакии.

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775395830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, словакия, братислава