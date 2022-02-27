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Слуцкий заявил о бескомпромиссной позиции России на переговорах с Украиной
Слуцкий заявил о бескомпромиссной позиции России на переговорах с Украиной - РИА Новости, 27.02.2022
Слуцкий заявил о бескомпромиссной позиции России на переговорах с Украиной
Российская сторона на переговорах с Украиной по некоторым вопросам будет настроена "достаточно бескомпромиссно", но в целом стороны должны прийти к "общему... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:45
2022-02-27T16:48
леонид слуцкий (политик)
россия
украина
киев
в мире
гомельская область
владимир зеленский
александр лукашенко
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Российская сторона на переговорах с Украиной по некоторым вопросам будет настроена "достаточно бескомпромиссно", но в целом стороны должны прийти к "общему знаменателю", заявил журналистам член делегации переговорщиков Леонид Слуцкий."Пора быть конструктивными с обеих сторон, прекратить бессмысленную вывернутую ситуацию, которая происходит уже давно на Украине, прийти, как говорят математики, к общему знаменателю, к единой позиции по крайней мере, по некоторым тезисам, хотя, честно говоря, по нашей позиции мы настроены достаточно бескомпромиссно", - сказал Слуцкий. Также он отметил, что всем, кто следит за переговорами РФ и Украины, стоит поддержать участников делегации переговорщиков, есть надежда, что они закончатся конструктивно, ближайшая информация по ним будет через несколько часов."У всех тех, кто сейчас думает о нас, смотрит нас, просьба нас как-то духовно поддерживать, это очень ответственная миссия. Я думаю, мы с ней справимся. И переговоры, выскажу надежду, закончатся конструктивно", - сказал Слуцкий.Кроме того, он отметил, что ближайшая информация по ним будет уже скоро: "Окончательную информацию мы сумеем дать через несколько часов". Также он добавил, что если будет нужно, то переговоры продолжатся и завтра.Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20220227/peregovory-1775368001.html
россия
украина
киев
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леонид слуцкий (политик), россия, украина, киев, в мире, гомельская область, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир мединский
15:45 27.02.2022 (обновлено: 16:48 27.02.2022)
 
Слуцкий заявил о бескомпромиссной позиции России на переговорах с Украиной

Слуцкий: российская сторона настроена бескомпромиссно на переговорах с Украиной

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Российская сторона на переговорах с Украиной по некоторым вопросам будет настроена "достаточно бескомпромиссно", но в целом стороны должны прийти к "общему знаменателю", заявил журналистам член делегации переговорщиков Леонид Слуцкий.
"Пора быть конструктивными с обеих сторон, прекратить бессмысленную вывернутую ситуацию, которая происходит уже давно на Украине, прийти, как говорят математики, к общему знаменателю, к единой позиции по крайней мере, по некоторым тезисам, хотя, честно говоря, по нашей позиции мы настроены достаточно бескомпромиссно", - сказал Слуцкий. Также он отметил, что всем, кто следит за переговорами РФ и Украины, стоит поддержать участников делегации переговорщиков, есть надежда, что они закончатся конструктивно, ближайшая информация по ним будет через несколько часов.
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Слуцкий понадеялся, что пожелание Зеленского о мире не пустые слова
"У всех тех, кто сейчас думает о нас, смотрит нас, просьба нас как-то духовно поддерживать, это очень ответственная миссия. Я думаю, мы с ней справимся. И переговоры, выскажу надежду, закончатся конструктивно", - сказал Слуцкий.
Кроме того, он отметил, что ближайшая информация по ним будет уже скоро: "Окончательную информацию мы сумеем дать через несколько часов". Также он добавил, что если будет нужно, то переговоры продолжатся и завтра.
Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Леонид Слуцкий (политик)РоссияУкраинаКиевВ миреГомельская областьВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоВладимир Мединский
 
 
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