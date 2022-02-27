15:45 27.02.2022 (обновлено: 16:48 27.02.2022)
Слуцкий заявил о бескомпромиссной позиции России на переговорах с Украиной
Слуцкий: российская сторона настроена бескомпромиссно на переговорах с Украиной
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Российская сторона на переговорах с Украиной по некоторым вопросам будет настроена "достаточно бескомпромиссно", но в целом стороны должны прийти к "общему знаменателю", заявил журналистам член делегации переговорщиков Леонид Слуцкий.
"Пора быть конструктивными с обеих сторон, прекратить бессмысленную вывернутую ситуацию, которая происходит уже давно на Украине, прийти, как говорят математики, к общему знаменателю, к единой позиции по крайней мере, по некоторым тезисам, хотя, честно говоря, по нашей позиции мы настроены достаточно бескомпромиссно", - сказал Слуцкий. Также он отметил, что всем, кто следит за переговорами РФ и Украины, стоит поддержать участников делегации переговорщиков, есть надежда, что они закончатся конструктивно, ближайшая информация по ним будет через несколько часов.
"У всех тех, кто сейчас думает о нас, смотрит нас, просьба нас как-то духовно поддерживать, это очень ответственная миссия. Я думаю, мы с ней справимся. И переговоры, выскажу надежду, закончатся конструктивно", - сказал Слуцкий.
Кроме того, он отметил, что ближайшая информация по ним будет уже скоро: "Окончательную информацию мы сумеем дать через несколько часов". Также он добавил, что если будет нужно, то переговоры продолжатся и завтра.
Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
Опубликовано: Екатерина Зайцева