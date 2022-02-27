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МИД: Украина сама определит состав делегации на переговорах с Россией
МИД: Украина сама определит состав делегации на переговорах с Россией - РИА Новости, 27.02.2022
МИД: Украина сама определит состав делегации на переговорах с Россией
Украинская сторона сама должна определить уровень участников делегации для переговоров с Россией по поводу ситуации на Украине, заявил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:02
2022-02-27T15:02
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Украинская сторона сама должна определить уровень участников делегации для переговоров с Россией по поводу ситуации на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ, член делегации по переговорам Андрей Руденко."Это определяет сама украинская сторона. Каждая сторона обычно на каждых дипломатических переговорах сама определяет тот уровень и состав, который считает необходимым. И уровень экспертов, и руководителей делегаций", - сказал Руденко.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
15:02 27.02.2022
 
МИД: Украина сама определит состав делегации на переговорах с Россией

Замглавы МИД Руденко: Украина сама определит уровень делегации на переговорах с Россией

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Украинская сторона сама должна определить уровень участников делегации для переговоров с Россией по поводу ситуации на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ, член делегации по переговорам Андрей Руденко.
"Это определяет сама украинская сторона. Каждая сторона обычно на каждых дипломатических переговорах сама определяет тот уровень и состав, который считает необходимым. И уровень экспертов, и руководителей делегаций", - сказал Руденко.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 13:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Руденко рассказал, какие вопросы волнуют Россию в переговорах с Украиной
Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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