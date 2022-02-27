https://ria.ru/20220227/peregovory-1775379651.html
МИД: Украина сама определит состав делегации на переговорах с Россией
МИД: Украина сама определит состав делегации на переговорах с Россией - РИА Новости, 27.02.2022
МИД: Украина сама определит состав делегации на переговорах с Россией
Украинская сторона сама должна определить уровень участников делегации для переговоров с Россией по поводу ситуации на Украине, заявил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:02
2022-02-27T15:02
2022-02-27T15:02
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Украинская сторона сама должна определить уровень участников делегации для переговоров с Россией по поводу ситуации на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ, член делегации по переговорам Андрей Руденко."Это определяет сама украинская сторона. Каждая сторона обычно на каждых дипломатических переговорах сама определяет тот уровень и состав, который считает необходимым. И уровень экспертов, и руководителей делегаций", - сказал Руденко.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775368480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
МИД: Украина сама определит состав делегации на переговорах с Россией
Замглавы МИД Руденко: Украина сама определит уровень делегации на переговорах с Россией