https://ria.ru/20220227/peregovory-1775379651.html

МИД: Украина сама определит состав делегации на переговорах с Россией

МИД: Украина сама определит состав делегации на переговорах с Россией - РИА Новости, 27.02.2022

МИД: Украина сама определит состав делегации на переговорах с Россией

Украинская сторона сама должна определить уровень участников делегации для переговоров с Россией по поводу ситуации на Украине, заявил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:02

2022-02-27T15:02

2022-02-27T15:02

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

украина

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Украинская сторона сама должна определить уровень участников делегации для переговоров с Россией по поводу ситуации на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ, член делегации по переговорам Андрей Руденко."Это определяет сама украинская сторона. Каждая сторона обычно на каждых дипломатических переговорах сама определяет тот уровень и состав, который считает необходимым. И уровень экспертов, и руководителей делегаций", - сказал Руденко.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775368480.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр