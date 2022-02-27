07:10 27.02.2022 (обновлено: 07:17 27.02.2022)
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка
Военнослужащие армии ДНР
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике в воскресенье утром, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По Пантелеймоновке было выпущено 6 снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 122 миллиметра.
Обстрелы произошли примерно в 6.50 (совпадает с мск).
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Максим Горбачев