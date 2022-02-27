07:44 27.02.2022 (обновлено: 10:29 27.02.2022)
МИД Китая намекнул на ответственность США за ситуацию на Украине
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь намекнул на ответственность США за события на Украине
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
ПЕКИН, 27 фев — РИА Новости. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь прокомментировал события вокруг Украины, намекнув на ответственность Вашингтона за происходящее.
"США должны спросить у себя, кто все это затеял", — такую подпись добавил представитель МИД к карикатуре.
На этой неделе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в котором китайский лидер подчеркнул, что Пекин выступает за урегулирование кризиса между Россией и Украиной путем переговоров, а также заявил, что в сложившейся ситуации следует отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы всех стран в сфере безопасности. Путин, со своей стороны, изложил китайскому коллеге историю украинского вопроса, а также проинформировал о ходе специальной операции.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: М. Горбачев