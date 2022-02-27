https://ria.ru/20220227/otvetstvennost-1775332726.html

МИД Китая намекнул на ответственность США за ситуацию на Украине

МИД Китая намекнул на ответственность США за ситуацию на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

МИД Китая намекнул на ответственность США за ситуацию на Украине

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь прокомментировал события вокруг Украины, намекнув на ответственность Вашингтона за происходящее. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T07:44

2022-02-27T07:44

2022-02-27T10:29

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ПЕКИН, 27 фев — РИА Новости. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь прокомментировал события вокруг Украины, намекнув на ответственность Вашингтона за происходящее.Дипломат опубликовал в Twitter карикатуру, на которой дядюшка Сэм, символизирующий США, заливает бензином огонь вокруг таблички со словом "Украина" и задается при этом вопросом: "Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?"На этой неделе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в котором китайский лидер подчеркнул, что Пекин выступает за урегулирование кризиса между Россией и Украиной путем переговоров, а также заявил, что в сложившейся ситуации следует отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы всех стран в сфере безопасности. Путин, со своей стороны, изложил китайскому коллеге историю украинского вопроса, а также проинформировал о ходе специальной операции.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/ugroza-1775326806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, китай