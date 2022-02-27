https://ria.ru/20220227/otklyuchenie-1775319563.html

Глава ЕК предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT

Глава ЕК предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022

Глава ЕК предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит на рассмотрение лидерам стран Евросоюза отключение ряда российских банков от SWIFT. Об этом она... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T01:51

2022-02-27T01:51

2022-02-27T01:51

swift

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит на рассмотрение лидерам стран Евросоюза отключение ряда российских банков от SWIFT. Об этом она сообщила в видеообращении."Я предложу европейским лидерам следующие меры. Первое. Мы привержены обеспечению того, что определенное количество российских банков будет выведено из SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и повредит их возможностям работать в мире. SWIFT - это доминирующая в мире система межбанковских платежей. Отрезание от неё банков не даст им возможность проводить большинство финансовых операций в мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт", - сказала она.

https://ria.ru/20220227/swift-1775317221.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

swift, санкции в отношении россии, в мире