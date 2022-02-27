https://ria.ru/20220227/otklyuchenie-1775319563.html
Глава ЕК предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT
Глава ЕК предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022
Глава ЕК предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит на рассмотрение лидерам стран Евросоюза отключение ряда российских банков от SWIFT. Об этом она... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:51
2022-02-27T01:51
2022-02-27T01:51
swift
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775036154_0:222:2928:1868_1920x0_80_0_0_5640c92ccb8d5136aa4b72907e4132c0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит на рассмотрение лидерам стран Евросоюза отключение ряда российских банков от SWIFT. Об этом она сообщила в видеообращении."Я предложу европейским лидерам следующие меры. Первое. Мы привержены обеспечению того, что определенное количество российских банков будет выведено из SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и повредит их возможностям работать в мире. SWIFT - это доминирующая в мире система межбанковских платежей. Отрезание от неё банков не даст им возможность проводить большинство финансовых операций в мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт", - сказала она.
https://ria.ru/20220227/swift-1775317221.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775036154_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_4417fa5c61207bd430bf1e3a3bab3ad3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
swift, санкции в отношении россии, в мире
Глава ЕК предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT
Глава ЕК фон дер Ляйен предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT