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Глава ЕК предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT
Глава ЕК предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022
Глава ЕК предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит на рассмотрение лидерам стран Евросоюза отключение ряда российских банков от SWIFT. Об этом она... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:51
2022-02-27T01:51
swift
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит на рассмотрение лидерам стран Евросоюза отключение ряда российских банков от SWIFT. Об этом она сообщила в видеообращении."Я предложу европейским лидерам следующие меры. Первое. Мы привержены обеспечению того, что определенное количество российских банков будет выведено из SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и повредит их возможностям работать в мире. SWIFT - это доминирующая в мире система межбанковских платежей. Отрезание от неё банков не даст им возможность проводить большинство финансовых операций в мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт", - сказала она.
https://ria.ru/20220227/swift-1775317221.html
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swift, санкции в отношении россии, в мире
01:51 27.02.2022
 
Глава ЕК предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT

Глава ЕК фон дер Ляйен предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит на рассмотрение лидерам стран Евросоюза отключение ряда российских банков от SWIFT. Об этом она сообщила в видеообращении.
"Я предложу европейским лидерам следующие меры. Первое. Мы привержены обеспечению того, что определенное количество российских банков будет выведено из SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и повредит их возможностям работать в мире. SWIFT - это доминирующая в мире система межбанковских платежей. Отрезание от неё банков не даст им возможность проводить большинство финансовых операций в мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт", - сказала она.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
01:11
Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT
Опубликовано: Максим Горбачев
 
SWIFTСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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