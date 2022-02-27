https://ria.ru/20220227/osvobozhdenie-1775420978.html

Войска ЛНР и ДНР освободили новые населенные пункты, сообщили в Минобороны

Войска ЛНР и ДНР освободили новые населенные пункты, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 27.02.2022

Войска ЛНР и ДНР освободили новые населенные пункты, сообщили в Минобороны

Группировки войск ЛНР и ДНР развивают наступление на позиции украинских войск, они освободили населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово, сообщил официальный РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:56

2022-02-27T19:56

2022-02-27T19:57

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Группировки войск ЛНР и ДНР развивают наступление на позиции украинских войск, они освободили населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 километра. Подразделения Донецкой Народной Республики, преодолев сопротивление националистических подразделений, продвинулась ещё на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово", - заявил Конашенков.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

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луганская народная республика

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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