19:56 27.02.2022 (обновлено: 19:57 27.02.2022)
Войска ЛНР и ДНР освободили новые населенные пункты, сообщили в Минобороны
Минобороны: войска ЛНР и ДНР освободили новые населенные пункты при поддержке ВС России
Военнослужащие армии ДНР
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Группировки войск ЛНР и ДНР развивают наступление на позиции украинских войск, они освободили населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 километра. Подразделения Донецкой Народной Республики, преодолев сопротивление националистических подразделений, продвинулась ещё на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово", - заявил Конашенков.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Ольга Филиппова