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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/osvobozhdenie-1775329070.html
Герой ДНР заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов
Герой ДНР заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов - РИА Новости, 27.02.2022
Герой ДНР заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов
Знаменитый командир ополченцев, герой ДНР Ахра Авидзба заявил в интервью РИА Новости, что в ходе нынешних операций Украину не захватывают, а освобождают от... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T06:11
2022-02-27T06:12
в мире
украина
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Знаменитый командир ополченцев, герой ДНР Ахра Авидзба заявил в интервью РИА Новости, что в ходе нынешних операций Украину не захватывают, а освобождают от нацистов.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима."Мы Украину не идем захватывать. Мы идем ее освобождать", - сказал Авидзба, вновь вступающий в ряды ополчения.По его словам, когда "наши деды освободили Германию и всю Европу", они не шли против немцев, а шли против фашизма."Мы идем освобождать. Вот сегодня мы также своим бойцам это внушаем. Нам не чужда Украина", - сказал герой ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, россия
06:11 27.02.2022 (обновлено: 06:12 27.02.2022)
 
Герой ДНР заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов

Герой ДНР Авидзба заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие армии ДНР
Военнослужащие армии ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие армии ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Знаменитый командир ополченцев, герой ДНР Ахра Авидзба заявил в интервью РИА Новости, что в ходе нынешних операций Украину не захватывают, а освобождают от нацистов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
"Мы Украину не идем захватывать. Мы идем ее освобождать", - сказал Авидзба, вновь вступающий в ряды ополчения.
По его словам, когда "наши деды освободили Германию и всю Европу", они не шли против немцев, а шли против фашизма.
"Мы идем освобождать. Вот сегодня мы также своим бойцам это внушаем. Нам не чужда Украина", - сказал герой ДНР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Осколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
05:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссия
 
 
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