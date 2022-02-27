https://ria.ru/20220227/osvobozhdenie-1775329070.html

Герой ДНР заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов

Герой ДНР заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов - РИА Новости, 27.02.2022

Герой ДНР заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов

Знаменитый командир ополченцев, герой ДНР Ахра Авидзба заявил в интервью РИА Новости, что в ходе нынешних операций Украину не захватывают, а освобождают от... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T06:11

2022-02-27T06:11

2022-02-27T06:12

в мире

украина

россия

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Знаменитый командир ополченцев, герой ДНР Ахра Авидзба заявил в интервью РИА Новости, что в ходе нынешних операций Украину не захватывают, а освобождают от нацистов.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима."Мы Украину не идем захватывать. Мы идем ее освобождать", - сказал Авидзба, вновь вступающий в ряды ополчения.По его словам, когда "наши деды освободили Германию и всю Европу", они не шли против немцев, а шли против фашизма."Мы идем освобождать. Вот сегодня мы также своим бойцам это внушаем. Нам не чужда Украина", - сказал герой ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/zaytsevo-1775328225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия