https://ria.ru/20220227/osvobozhdenie-1775329070.html
Герой ДНР заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов
Герой ДНР заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов - РИА Новости, 27.02.2022
Герой ДНР заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов
Знаменитый командир ополченцев, герой ДНР Ахра Авидзба заявил в интервью РИА Новости, что в ходе нынешних операций Украину не захватывают, а освобождают от... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T06:11
2022-02-27T06:11
2022-02-27T06:12
в мире
украина
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Знаменитый командир ополченцев, герой ДНР Ахра Авидзба заявил в интервью РИА Новости, что в ходе нынешних операций Украину не захватывают, а освобождают от нацистов.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима."Мы Украину не идем захватывать. Мы идем ее освобождать", - сказал Авидзба, вновь вступающий в ряды ополчения.По его словам, когда "наши деды освободили Германию и всю Европу", они не шли против немцев, а шли против фашизма."Мы идем освобождать. Вот сегодня мы также своим бойцам это внушаем. Нам не чужда Украина", - сказал герой ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия
06:11 27.02.2022 (обновлено: 06:12 27.02.2022)
Герой ДНР заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов
Герой ДНР Авидзба заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов