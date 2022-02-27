https://ria.ru/20220227/osvobozhdenie-1775326329.html

Народная милиция ЛНР освобождает города, заявил Пасечник

Народная милиция ЛНР освобождает города, заявил Пасечник - РИА Новости, 27.02.2022

Народная милиция ЛНР освобождает города, заявил Пасечник

Силы Народной милиции ЛНР освобождают города и села, в ближайшее время восстановят разрушенное и обеспечат нормальные условия жизни согражданам, заявил глава... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T04:28

2022-02-27T04:28

2022-02-27T04:29

в мире

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775270334_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e161dd18e48236d0de3e27bf36ed5554.jpg

ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Силы Народной милиции ЛНР освобождают города и села, в ближайшее время восстановят разрушенное и обеспечат нормальные условия жизни согражданам, заявил глава республики Леонид Пасечник.По его словам, "вооруженные формирования укрофашистов" во время отступления открывают огонь по жилым домам, подрывают объекты инфраструктуры и проводят минирование."Руководителям территорий необходимо установить и зафиксировать масштабы ущерба, нанесенного украинской хунтой. Совместными усилиями, в самое ближайшее время, мы восстановим разрушения и обеспечим нормальные условия жизни нашим согражданам", - добавил Пасечник.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/vodoprovod-1775264928.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, донбасс