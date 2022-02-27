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Народная милиция ЛНР освобождает города, заявил Пасечник
Народная милиция ЛНР освобождает города, заявил Пасечник - РИА Новости, 27.02.2022
Народная милиция ЛНР освобождает города, заявил Пасечник
Силы Народной милиции ЛНР освобождают города и села, в ближайшее время восстановят разрушенное и обеспечат нормальные условия жизни согражданам, заявил глава... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T04:28
2022-02-27T04:29
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Силы Народной милиции ЛНР освобождают города и села, в ближайшее время восстановят разрушенное и обеспечат нормальные условия жизни согражданам, заявил глава республики Леонид Пасечник.По его словам, "вооруженные формирования укрофашистов" во время отступления открывают огонь по жилым домам, подрывают объекты инфраструктуры и проводят минирование."Руководителям территорий необходимо установить и зафиксировать масштабы ущерба, нанесенного украинской хунтой. Совместными усилиями, в самое ближайшее время, мы восстановим разрушения и обеспечим нормальные условия жизни нашим согражданам", - добавил Пасечник.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, россия, украина, донбасс
04:28 27.02.2022 (обновлено: 04:29 27.02.2022)
 
Народная милиция ЛНР освобождает города, заявил Пасечник

Глава ЛНР Пасечник заявил, что Народной милиция освобождают города и села

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Силы Народной милиции ЛНР освобождают города и села, в ближайшее время восстановят разрушенное и обеспечат нормальные условия жизни согражданам, заявил глава республики Леонид Пасечник.
"Спустя восемь долгих, тяжелых лет мы начинаем объединять наших людей, спасая их от преступного киевского режима. Силы Народной милиции республики освобождают города и села бывшей Луганской области, водружают над ними триколор Луганской Народной Республики", - говорится в обращении, опубликованном на сайте главы ЛНР.
По его словам, "вооруженные формирования укрофашистов" во время отступления открывают огонь по жилым домам, подрывают объекты инфраструктуры и проводят минирование.
"Руководителям территорий необходимо установить и зафиксировать масштабы ущерба, нанесенного украинской хунтой. Совместными усилиями, в самое ближайшее время, мы восстановим разрушения и обеспечим нормальные условия жизни нашим согражданам", - добавил Пасечник.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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