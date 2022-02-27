07:54 27.02.2022 (обновлено: 07:59 27.02.2022)
США осудили ракетный пуск КНДР
США осудили ракетный пуск КНДР и ведут консультации с партнерами
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости о запуске ракет в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости о запуске ракет в КНДР
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США осудили ракетный пуск КНДР, ведут консультации с партнерами, но угрозу для страны не фиксируют, следует из заявления Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (INDOPACOM).
"Нам известно о пуске сегодня утром баллистической ракеты КНДР, и мы проводим тесные консультации с Республикой Корея и Японией, а также с другими союзниками и партнерами в регионе. Соединенные Штаты осуждают этот пуск и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших действий дестабилизационного характера. Несмотря на нашу оценку, что это происшествие не представляет непосредственной угрозы для служащих США, территории страны или наших союзников, мы продолжим следить за ситуацией", - говорится в заявлении командования.
КНДР в воскресенье около в 07.52 (01.52 мск) произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщали южнокорейские военные.
Это уже восьмое испытание вооружений КНДР в этом году и первое за февраль. Северная Корея в январе провела семь ракетных испытаний. 5 и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. В конце января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12".
Опубликовано: Максим Горбачев