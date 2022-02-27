https://ria.ru/20220227/osuzhdenie-1775333154.html

США осудили ракетный пуск КНДР

США осудили ракетный пуск КНДР - РИА Новости, 27.02.2022

США осудили ракетный пуск КНДР

США осудили ракетный пуск КНДР, ведут консультации с партнерами, но угрозу для страны не фиксируют, следует из заявления Индо-Тихоокеанского командования... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T07:54

2022-02-27T07:54

2022-02-27T07:59

в мире

кндр (северная корея)

сша

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США осудили ракетный пуск КНДР, ведут консультации с партнерами, но угрозу для страны не фиксируют, следует из заявления Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (INDOPACOM).КНДР в воскресенье около в 07.52 (01.52 мск) произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщали южнокорейские военные.Это уже восьмое испытание вооружений КНДР в этом году и первое за февраль. Северная Корея в январе провела семь ракетных испытаний. 5 и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. В конце января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12".

https://ria.ru/20220227/pusk-1775324937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея), сша