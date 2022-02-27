15:56 27.02.2022 (обновлено: 15:57 27.02.2022)
МИД: Россия не требовала от Украины сложить оружие перед переговорами
Замглавы МИД Руденко: Россия не требовала от Украины сложить оружие перед переговорами
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДелегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины
Делегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Россия не выдвигала и не могла выдвинуть требований о том, чтобы украинские войска сложили оружие перед переговорами, поскольку переговоры еще не состоялись, заявил журналистам замглавы МИД РФ, член делегации по переговорам Андрей Руденко.
Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что, несмотря на предыдущие договоренности с Россией о месте встречи, представители Киева не поедут в Гомель. Он в том числе упомянул, что "в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие".
"Мы с ними еще не проводили никаких переговоров. Поэтому все эти разговоры оставляю на совести представителей Украины. Когда будут переговоры - будем конкретно что-то обсуждать", - сказал Руденко на вопрос о том, действительно ли Россия выдвигала условия о том, чтобы украинские войска сложили оружие.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Филиппова