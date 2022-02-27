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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/oruzhie-1775387793.html
МИД: Россия не требовала от Украины сложить оружие перед переговорами
МИД: Россия не требовала от Украины сложить оружие перед переговорами - РИА Новости, 27.02.2022
МИД: Россия не требовала от Украины сложить оружие перед переговорами
Россия не выдвигала и не могла выдвинуть требований о том, чтобы украинские войска сложили оружие перед переговорами, поскольку переговоры еще не состоялись,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:56
2022-02-27T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Россия не выдвигала и не могла выдвинуть требований о том, чтобы украинские войска сложили оружие перед переговорами, поскольку переговоры еще не состоялись, заявил журналистам замглавы МИД РФ, член делегации по переговорам Андрей Руденко.Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что, несмотря на предыдущие договоренности с Россией о месте встречи, представители Киева не поедут в Гомель. Он в том числе упомянул, что "в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие"."Мы с ними еще не проводили никаких переговоров. Поэтому все эти разговоры оставляю на совести представителей Украины. Когда будут переговоры - будем конкретно что-то обсуждать", - сказал Руденко на вопрос о том, действительно ли Россия выдвигала условия о том, чтобы украинские войска сложили оружие.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
15:56 27.02.2022 (обновлено: 15:57 27.02.2022)
 
МИД: Россия не требовала от Украины сложить оружие перед переговорами

Замглавы МИД Руденко: Россия не требовала от Украины сложить оружие перед переговорами

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДелегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины
Делегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Делегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Россия не выдвигала и не могла выдвинуть требований о том, чтобы украинские войска сложили оружие перед переговорами, поскольку переговоры еще не состоялись, заявил журналистам замглавы МИД РФ, член делегации по переговорам Андрей Руденко.
Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что, несмотря на предыдущие договоренности с Россией о месте встречи, представители Киева не поедут в Гомель. Он в том числе упомянул, что "в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие".
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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"Мы с ними еще не проводили никаких переговоров. Поэтому все эти разговоры оставляю на совести представителей Украины. Когда будут переговоры - будем конкретно что-то обсуждать", - сказал Руденко на вопрос о том, действительно ли Россия выдвигала условия о том, чтобы украинские войска сложили оружие.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Тактика выжженной земли – ополченец ДНР рассказал, зачем ВСУ стреляют по мирным жителям - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ используют в Донбассе тактику выжженной земли, заявили в ДНР
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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