https://ria.ru/20220227/oruzhie-1775387793.html

МИД: Россия не требовала от Украины сложить оружие перед переговорами

МИД: Россия не требовала от Украины сложить оружие перед переговорами - РИА Новости, 27.02.2022

МИД: Россия не требовала от Украины сложить оружие перед переговорами

Россия не выдвигала и не могла выдвинуть требований о том, чтобы украинские войска сложили оружие перед переговорами, поскольку переговоры еще не состоялись,... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:56

2022-02-27T15:56

2022-02-27T15:57

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Россия не выдвигала и не могла выдвинуть требований о том, чтобы украинские войска сложили оружие перед переговорами, поскольку переговоры еще не состоялись, заявил журналистам замглавы МИД РФ, член делегации по переговорам Андрей Руденко.Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что, несмотря на предыдущие договоренности с Россией о месте встречи, представители Киева не поедут в Гомель. Он в том числе упомянул, что "в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие"."Мы с ними еще не проводили никаких переговоров. Поэтому все эти разговоры оставляю на совести представителей Украины. Когда будут переговоры - будем конкретно что-то обсуждать", - сказал Руденко на вопрос о том, действительно ли Россия выдвигала условия о том, чтобы украинские войска сложили оружие.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр