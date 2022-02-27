https://ria.ru/20220227/oruzhie-1775383943.html

В ЕС обсудят финансирование поставок смертоносного оружия Украине

В ЕС обсудят финансирование поставок смертоносного оружия Украине - РИА Новости, 27.02.2022

В ЕС обсудят финансирование поставок смертоносного оружия Украине

Главы МИД стран ЕС обсудят предложение об использовании Европейского фонда мира для финансирования поставок смертоносного оружия Украине, сообщил глава... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:32

2022-02-27T15:32

2022-02-27T15:32

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ситуация в днр и лнр

украина

россия

владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС обсудят предложение об использовании Европейского фонда мира для финансирования поставок смертоносного оружия Украине, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Главы МИД ЕС обсудят предложение об использовании Европейского фонда мира для финансирования поставок летальных материалов (смертоносного оружия и боеприпасов - ред.) украинской армии", - говорится в его сообщении в Twitter.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, а целый ряд европейских стран уже закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, владимир путин