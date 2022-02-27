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В ДНР заявили об обстрелах двух населенных пунктов со стороны ВСУ
В ДНР заявили об обстрелах двух населенных пунктов со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022
В ДНР заявили об обстрелах двух населенных пунктов со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе минами и снарядами калибрами 120 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:30
2022-02-27T18:30
2022-02-27T18:30
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе минами и снарядами калибрами 120 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в 15.50 по населенному пункту Минеральное было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, в 16.15 населенный пункт Еленовка был обстрелян 30 снарядами калибром 152 миллиметра.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, днр, донбасс
В ДНР заявили об обстрелах двух населенных пунктов со стороны ВСУ
ДНР в СЦКК заявила об обстрелах украинскими войсками двух населенных пунктов