https://ria.ru/20220227/obstrel-1775430358.html
СК возбудил дело после обстрела ВСУ российского судна "СГВ Флот"
СК возбудил дело после обстрела ВСУ российского судна "СГВ Флот" - РИА Новости, 27.02.2022
СК возбудил дело после обстрела ВСУ российского судна "СГВ Флот"
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинскими войсками российского гражданского грузового судна "СГВ Флот", РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T21:05
2022-02-27T21:05
2022-02-27T21:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
ростов-на-дону
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинскими войсками российского гражданского грузового судна "СГВ Флот", сообщается на сайте ведомства.По информации следствия, 24 февраля военнослужащие ВСУ с территории юго-востока Украины обстреляли российское гражданское судно "СГВ Флот", шедшее в морской порт Ростова-на-Дону. В результате этого нефтерудовоз получил повреждения, один член экипажа был травмирован."По данным фактам следователями ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений... покушение на убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775408761.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, ростов-на-дону, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
СК возбудил дело после обстрела ВСУ российского судна "СГВ Флот"
СК возбудил дело после обстрела украинскими войсками российского судна "СГВ Флот"