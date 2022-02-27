https://ria.ru/20220227/obstrel-1775430358.html

СК возбудил дело после обстрела ВСУ российского судна "СГВ Флот"

СК возбудил дело после обстрела ВСУ российского судна "СГВ Флот" - РИА Новости, 27.02.2022

СК возбудил дело после обстрела ВСУ российского судна "СГВ Флот"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинскими войсками российского гражданского грузового судна "СГВ Флот", РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T21:05

2022-02-27T21:05

2022-02-27T21:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

ростов-на-дону

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинскими войсками российского гражданского грузового судна "СГВ Флот", сообщается на сайте ведомства.По информации следствия, 24 февраля военнослужащие ВСУ с территории юго-востока Украины обстреляли российское гражданское судно "СГВ Флот", шедшее в морской порт Ростова-на-Дону. В результате этого нефтерудовоз получил повреждения, один член экипажа был травмирован."По данным фактам следователями ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений... покушение на убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775408761.html

https://ria.ru/20220227/kuban-1775422887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, ростов-на-дону, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр