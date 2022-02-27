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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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СК возбудил дело после обстрела ВСУ российского судна "СГВ Флот"
СК возбудил дело после обстрела ВСУ российского судна "СГВ Флот" - РИА Новости, 27.02.2022
СК возбудил дело после обстрела ВСУ российского судна "СГВ Флот"
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинскими войсками российского гражданского грузового судна "СГВ Флот", РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T21:05
2022-02-27T21:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
ростов-на-дону
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинскими войсками российского гражданского грузового судна "СГВ Флот", сообщается на сайте ведомства.По информации следствия, 24 февраля военнослужащие ВСУ с территории юго-востока Украины обстреляли российское гражданское судно "СГВ Флот", шедшее в морской порт Ростова-на-Дону. В результате этого нефтерудовоз получил повреждения, один член экипажа был травмирован."По данным фактам следователями ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений... покушение на убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775408761.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, ростов-на-дону, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
21:05 27.02.2022
 
СК возбудил дело после обстрела ВСУ российского судна "СГВ Флот"

СК возбудил дело после обстрела украинскими войсками российского судна "СГВ Флот"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинскими войсками российского гражданского грузового судна "СГВ Флот", сообщается на сайте ведомства.
По информации следствия, 24 февраля военнослужащие ВСУ с территории юго-востока Украины обстреляли российское гражданское судно "СГВ Флот", шедшее в морской порт Ростова-на-Дону. В результате этого нефтерудовоз получил повреждения, один член экипажа был травмирован.
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"По данным фактам следователями ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений... покушение на убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Вчера, 20:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли российскую воинскую часть на Кубани
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРостов-на-ДонуРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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