https://ria.ru/20220227/neftebaza-1775326648.html

При взрыве на нефтебазе в Ровеньках загорелись 200 тонн дизельного топлива

При взрыве на нефтебазе в Ровеньках загорелись 200 тонн дизельного топлива - РИА Новости, 27.02.2022

При взрыве на нефтебазе в Ровеньках загорелись 200 тонн дизельного топлива

Порядка 200 тонн дизельного топлива загорелись в результате взрыва на нефтебазе в Ровеньках в Луганской народной республике, заявили в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T04:33

2022-02-27T04:33

2022-02-27T04:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Порядка 200 тонн дизельного топлива загорелись в результате взрыва на нефтебазе в Ровеньках в Луганской народной республике, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.В субботу в городе Ровеньки произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, местные власти не исключают возможность ракетной атаки. При взрыве пострадали люди, их число и состояние уточняется. После первого взрыва на нефтебазе последовал второй.Кроме того, в населенном пункте Кировск из-за обстрела силовиков повреждена газовая труба диаметром 219 миллиметров, без газа остались 158 домов. В населенном пункте Первомайск повреждена газовая труба диаметром 55 миллиметров, от газоснабжения отрезаны девять домов.Всего украинские войска обстреляли ЛНР 10 раз, огонь велся по восьми населенных пунктам.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Путин призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/pogibshie-1775306827.html

https://ria.ru/20220227/osvobozhdenie-1775326329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, луганская народная республика