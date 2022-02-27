04:33 27.02.2022 (обновлено: 04:57 27.02.2022)
При взрыве на нефтебазе в Ровеньках загорелись 200 тонн дизельного топлива
В ЛНР при взрыве на нефтебазе в Ровеньках загорелись 200 тонн дизельного топлива
© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкПожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
Пожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Порядка 200 тонн дизельного топлива загорелись в результате взрыва на нефтебазе в Ровеньках в Луганской народной республике, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.
В субботу в городе Ровеньки произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, местные власти не исключают возможность ракетной атаки. При взрыве пострадали люди, их число и состояние уточняется. После первого взрыва на нефтебазе последовал второй.
"В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, в результате чего произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Кроме того, в населенном пункте Кировск из-за обстрела силовиков повреждена газовая труба диаметром 219 миллиметров, без газа остались 158 домов. В населенном пункте Первомайск повреждена газовая труба диаметром 55 миллиметров, от газоснабжения отрезаны девять домов.
Всего украинские войска обстреляли ЛНР 10 раз, огонь велся по восьми населенных пунктам.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Путин призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Максим Горбачев