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Националисты терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявили в Минобороны
Националисты терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.02.2022
Националисты терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявили в Минобороны
Прибывшие из Львовской области штурмовые отряды "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещена в РФ) терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявил в РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:58
2022-02-27T16:58
в мире
мариуполь
правый сектор
украина
владимир путин
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Прибывшие из Львовской области штурмовые отряды "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещена в РФ) терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В Мариуполе прибывшие из львовской области штурмовые отряды "Правого сектора" терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве "живого щита", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.*Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20220227/vsu-1775397899.html
мариуполь
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Екатерина Зайцева
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в мире, мариуполь, правый сектор, украина, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:58 27.02.2022
 
Националисты терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявили в Минобороны

Минобороны: националисты из "Правого сектора"* терроризируют мирных жителей Мариуполя

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Прибывшие из Львовской области штурмовые отряды "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещена в РФ) терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Мариуполе прибывшие из львовской области штурмовые отряды "Правого сектора" терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве "живого щита", - сказал он.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреМариупольПравый секторУкраинаВладимир ПутинРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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