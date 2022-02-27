Националисты терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявили в Минобороны
Минобороны: националисты из "Правого сектора"* терроризируют мирных жителей Мариуполя
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Прибывшие из Львовской области штурмовые отряды "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещена в РФ) терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В Мариуполе прибывшие из львовской области штурмовые отряды "Правого сектора" терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве "живого щита", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
Опубликовано: Екатерина Зайцева