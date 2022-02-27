https://ria.ru/20220227/natsionalisty-1775398598.html

Националисты терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявили в Минобороны

Националисты терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.02.2022

Националисты терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявили в Минобороны

Прибывшие из Львовской области штурмовые отряды "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещена в РФ) терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявил в РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:58

2022-02-27T16:58

2022-02-27T16:58

в мире

мариуполь

правый сектор

украина

владимир путин

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Прибывшие из Львовской области штурмовые отряды "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещена в РФ) терроризируют мирных жителей Мариуполя, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В Мариуполе прибывшие из львовской области штурмовые отряды "Правого сектора" терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве "живого щита", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

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мариуполь

украина

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, правый сектор, украина, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)