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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/moldaviya-1775412533.html
Правительство Молдавии опровергло информацию о прибытии самолетов НАТО
Правительство Молдавии опровергло информацию о прибытии самолетов НАТО - РИА Новости, 27.02.2022
Правительство Молдавии опровергло информацию о прибытии самолетов НАТО
Правительство Молдавии опровергло появившуюся информацию о том, что в аэропорте Маркулешты приземлились самолеты НАТО. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:57
2022-02-27T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
молдавия
украина
нато
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КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Правительство Молдавии опровергло появившуюся информацию о том, что в аэропорте Маркулешты приземлились самолеты НАТО.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. Власти в тот же день приняли решение закрыть воздушное пространство республики."В связи с циркулирующей в публичном пространстве дезинформацией о самолетах НАТО, которые якобы приземлились в аэропорту Маркулешты, сообщаем следующее: это фейк. Воздушное пространство Молдавии закрыто. За последние три дня в Маркулештах не приземлился ни один самолет", - сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/moldaviya-1774689032.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, молдавия, украина, нато
18:57 27.02.2022
 
Правительство Молдавии опровергло информацию о прибытии самолетов НАТО

Правительство Молдавии опровергло информацию, что в страну прибыли самолеты НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Правительство Молдавии опровергло появившуюся информацию о том, что в аэропорте Маркулешты приземлились самолеты НАТО.
Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. Власти в тот же день приняли решение закрыть воздушное пространство республики.
"В связи с циркулирующей в публичном пространстве дезинформацией о самолетах НАТО, которые якобы приземлились в аэропорту Маркулешты, сообщаем следующее: это фейк. Воздушное пространство Молдавии закрыто. За последние три дня в Маркулештах не приземлился ни один самолет", - сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 11:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Правительство Молдавии попросит парламент ввести чрезвычайное положение
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 23:27
Греция запретила полеты в воздушном пространстве Молдавии и Белоруссии
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияМолдавияУкраинаНАТО
 
 
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