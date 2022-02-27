Правительство Молдавии опровергло информацию о прибытии самолетов НАТО
Правительство Молдавии опровергло информацию, что в страну прибыли самолеты НАТО
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Правительство Молдавии опровергло появившуюся информацию о том, что в аэропорте Маркулешты приземлились самолеты НАТО.
"В связи с циркулирующей в публичном пространстве дезинформацией о самолетах НАТО, которые якобы приземлились в аэропорту Маркулешты, сообщаем следующее: это фейк. Воздушное пространство Молдавии закрыто. За последние три дня в Маркулештах не приземлился ни один самолет", - сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова