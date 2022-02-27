https://ria.ru/20220227/moldaviya-1775412533.html

Правительство Молдавии опровергло информацию о прибытии самолетов НАТО

Правительство Молдавии опровергло информацию о прибытии самолетов НАТО - РИА Новости, 27.02.2022

Правительство Молдавии опровергло информацию о прибытии самолетов НАТО

Правительство Молдавии опровергло появившуюся информацию о том, что в аэропорте Маркулешты приземлились самолеты НАТО. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:57

2022-02-27T18:57

2022-02-27T18:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

молдавия

украина

нато

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КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Правительство Молдавии опровергло появившуюся информацию о том, что в аэропорте Маркулешты приземлились самолеты НАТО.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. Власти в тот же день приняли решение закрыть воздушное пространство республики."В связи с циркулирующей в публичном пространстве дезинформацией о самолетах НАТО, которые якобы приземлились в аэропорту Маркулешты, сообщаем следующее: это фейк. Воздушное пространство Молдавии закрыто. За последние три дня в Маркулештах не приземлился ни один самолет", - сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/moldaviya-1774689032.html

https://ria.ru/20220224/zapret-1774918113.html

россия

молдавия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, молдавия, украина, нато