https://ria.ru/20220227/minoborony-1775421225.html
В Минобороны заявили о пытках пленных украинскими националистами
В Минобороны заявили о пытках пленных украинскими националистами - РИА Новости, 27.02.2022
В Минобороны заявили о пытках пленных украинскими националистами
Министерство обороны РФ обещает, что будут найдены и неминуемо понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:57
2022-02-27T19:57
2022-02-27T20:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
игорь конашенков
владимир путин
донбасс
украина
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министерство обороны РФ обещает, что будут найдены и неминуемо понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над немногими российскими военнопленными, которых пытают, как пытали советских солдат гитлеровцы и их прихвостни в Великую Отечественную войну."...Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную", - заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Хочу подчеркнуть. Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами", - добавил Конашенков.По его словам, "также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными"."Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность", - подчеркнул Конашенков.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220227/plenennyy-1775344801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, игорь конашенков, владимир путин, донбасс, украина
19:57 27.02.2022 (обновлено: 20:02 27.02.2022)
В Минобороны заявили о пытках пленных украинскими националистами
В Минобороны заявили о пытках пленных украинскими националистами
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министерство обороны РФ обещает, что будут найдены и неминуемо понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над немногими российскими военнопленными, которых пытают, как пытали советских солдат гитлеровцы и их прихвостни в Великую Отечественную войну.
"...Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную", - заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
.
"Хочу подчеркнуть. Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами", - добавил Конашенков.
По его словам, "также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными".
"Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность", - подчеркнул Конашенков.
Президент РФ Владимир Путин
рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса
обратились к России
за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова