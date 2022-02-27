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Каналы управления космической отраслью надежно защищены, заявил Рогозин
Каналы управления космической отраслью надежно защищены, заявил Рогозин - РИА Новости, 27.02.2022
Каналы управления космической отраслью надежно защищены, заявил Рогозин
Управление ракетно-космической отраслью, спутниками и российским сегментом МКС надежно защищено и изолировано от киберпреступников, заявил в воскресенье... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:18
2022-02-27T09:34
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Управление ракетно-космической отраслью, спутниками и российским сегментом МКС надежно защищено и изолировано от киберпреступников, заявил в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Что касается управления отраслью, орбитальной группировкой и российским сегментом МКС, то эти каналы надежно защищены и изолированы от киберпреступников", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Он напомнил, что на сайт "Роскосмоса" уже несколько дней проводится массированная DDoS-атака с различных IP-адресов. По словам Рогозина, это влияет лишь на своевременную информированность энтузиастов космоса о новостях госкорпорации. Кроме того, есть соцсети, через которые "Роскосмос" и так доводит эту информацию, подчеркнул он.В пятницу вечером сайт "Роскосмоса" перестал работать, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error! (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена.Позднее в пресс-службе рассказали, что DDoS-атаке идет из-за рубежа. А ещё позже уточнили, что атака была организована из Львова с помощью сети ботов.Сейчас атака продолжается, сайт недоступен.
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2022
Мадина Моргоева
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос
09:18 27.02.2022 (обновлено: 09:34 27.02.2022)
 
Каналы управления космической отраслью надежно защищены, заявил Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин: каналы управления космической отраслью надежно защищены

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Управление ракетно-космической отраслью, спутниками и российским сегментом МКС надежно защищено и изолировано от киберпреступников, заявил в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Что касается управления отраслью, орбитальной группировкой и российским сегментом МКС, то эти каналы надежно защищены и изолированы от киберпреступников", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что на сайт "Роскосмоса" уже несколько дней проводится массированная DDoS-атака с различных IP-адресов. По словам Рогозина, это влияет лишь на своевременную информированность энтузиастов космоса о новостях госкорпорации. Кроме того, есть соцсети, через которые "Роскосмос" и так доводит эту информацию, подчеркнул он.
В пятницу вечером сайт "Роскосмоса" перестал работать, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error! (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена.
Позднее в пресс-службе рассказали, что DDoS-атаке идет из-за рубежа. А ещё позже уточнили, что атака была организована из Львова с помощью сети ботов.
Сейчас атака продолжается, сайт недоступен.
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Роскосмос
 
 
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