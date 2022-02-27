https://ria.ru/20220227/kosmos-1775340267.html

Каналы управления космической отраслью надежно защищены, заявил Рогозин

Каналы управления космической отраслью надежно защищены, заявил Рогозин - РИА Новости, 27.02.2022

Каналы управления космической отраслью надежно защищены, заявил Рогозин

Управление ракетно-космической отраслью, спутниками и российским сегментом МКС надежно защищено и изолировано от киберпреступников, заявил в воскресенье... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:18

2022-02-27T09:18

2022-02-27T09:34

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Управление ракетно-космической отраслью, спутниками и российским сегментом МКС надежно защищено и изолировано от киберпреступников, заявил в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Что касается управления отраслью, орбитальной группировкой и российским сегментом МКС, то эти каналы надежно защищены и изолированы от киберпреступников", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Он напомнил, что на сайт "Роскосмоса" уже несколько дней проводится массированная DDoS-атака с различных IP-адресов. По словам Рогозина, это влияет лишь на своевременную информированность энтузиастов космоса о новостях госкорпорации. Кроме того, есть соцсети, через которые "Роскосмос" и так доводит эту информацию, подчеркнул он.В пятницу вечером сайт "Роскосмоса" перестал работать, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error! (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена.Позднее в пресс-службе рассказали, что DDoS-атаке идет из-за рубежа. А ещё позже уточнили, что атака была организована из Львова с помощью сети ботов.Сейчас атака продолжается, сайт недоступен.

https://ria.ru/20220226/roskosmos-1775218491.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос