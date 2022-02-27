https://ria.ru/20220227/konventsiya-1775414122.html

Глава МИД Турции заявил о приверженности положениям Конвенции Монтре

Глава МИД Турции заявил о приверженности положениям Конвенции Монтре - РИА Новости, 27.02.2022

Глава МИД Турции заявил о приверженности положениям Конвенции Монтре

Турция будет прозрачно выполнять все положения Конвенции Монтрё, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:08

2022-02-27T19:08

2022-02-27T19:42

в мире

мевлют чавушоглу

турция

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украина

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дарданеллы

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Турция будет прозрачно выполнять все положения Конвенции Монтрё, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Ранее в субботу Владимир Зеленский в Twitter опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение Эрдоганом или нет. После чего в управлении береговой безопасности Стамбула РИА Новости сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало. Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у РФ будет право на возвращение своего флота на базу."Ситуация на Украине превратилась в "войну", Анкара будет прозрачно выполнять все положения Конвенции Монтрё", - приводит слова Чавушоглу Twitter агентства Anadolu.По словам Чавушоглу, согласно конвенции Монтрё, "если Турция является стороной войны или считает, что ей угрожает неминуемая опасность войны, она может перекрыть проливы для прохода военных кораблей, имеющих выход в Черное море".Однако, как упоминает Чавушоглу, статья 19 Конвенции Монтрё предусматривает исключение. Военные корабли воюющих стран могут вернуться на свою базу в Черном море. "Сейчас этот конфликт превратился в войну, в этом случае мы так применяем Монтрё для сторон, России или Украины. Статья 19 предусматривает исключение. Если корабль страны войны вернется в свой порт, делается исключение. Мы будем выполнять все положения Монтрё с прозрачностью. Это означает, что даже если Турция запретит, российские и украинские корабли могут вернуться на свою базу. При применении исключения страны не должны злоупотреблять этим положением. Я объясняю позицию Монтрё и Турции", - подчеркнул он.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20211108/montre-1758082388.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775356841.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Филиппова

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