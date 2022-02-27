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ВС ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой, сообщили в Минобороны
ВС ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 27.02.2022
ВС ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой, сообщили в Минобороны
Войска ЛНР при поддержке ВС РФ стремительно развивают наступление и продвинулись почти на 60 километров, сообщил в субботу журналистам официальный представитель РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:44
2022-02-27T16:44
2022-02-27T17:32
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке ВС РФ стремительно развивают наступление и продвинулись почти на 60 километров, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации продвинулась на 56 километров и стремительно развивает наступление", - рассказал генерал.По его словам, подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики продвинулись еще на 3 километра в направлении населенного пункта Петровское и завершают разгром резервов оперативно-тактической группы "Восток" военных Украины. Установлен контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка, добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:44 27.02.2022 (обновлено: 17:32 27.02.2022)
ВС ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой, сообщили в Минобороны
Минобороны: вооруженные силы ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой