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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/kontrol-1775396497.html
ВС ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой, сообщили в Минобороны
ВС ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 27.02.2022
ВС ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой, сообщили в Минобороны
Войска ЛНР при поддержке ВС РФ стремительно развивают наступление и продвинулись почти на 60 километров, сообщил в субботу журналистам официальный представитель РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:44
2022-02-27T17:32
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке ВС РФ стремительно развивают наступление и продвинулись почти на 60 километров, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации продвинулась на 56 километров и стремительно развивает наступление", - рассказал генерал.По его словам, подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики продвинулись еще на 3 километра в направлении населенного пункта Петровское и завершают разгром резервов оперативно-тактической группы "Восток" военных Украины. Установлен контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка, добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:44 27.02.2022 (обновлено: 17:32 27.02.2022)
 
ВС ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой, сообщили в Минобороны

Минобороны: вооруженные силы ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие армии ДНР
Военнослужащие армии ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие армии ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке ВС РФ стремительно развивают наступление и продвинулись почти на 60 километров, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации продвинулась на 56 километров и стремительно развивает наступление", - рассказал генерал.
По его словам, подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики продвинулись еще на 3 километра в направлении населенного пункта Петровское и завершают разгром резервов оперативно-тактической группы "Восток" военных Украины. Установлен контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка, добавил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ миреРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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