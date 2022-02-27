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ВС ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой, сообщили в Минобороны

ВС ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 27.02.2022

ВС ДНР установили контроль над Анадолем и Андреевкой, сообщили в Минобороны

Войска ЛНР при поддержке ВС РФ стремительно развивают наступление и продвинулись почти на 60 километров, сообщил в субботу журналистам официальный представитель РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:44

2022-02-27T16:44

2022-02-27T17:32

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

в мире

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке ВС РФ стремительно развивают наступление и продвинулись почти на 60 километров, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации продвинулась на 56 километров и стремительно развивает наступление", - рассказал генерал.По его словам, подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики продвинулись еще на 3 километра в направлении населенного пункта Петровское и завершают разгром резервов оперативно-тактической группы "Восток" военных Украины. Установлен контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка, добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)