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Украинские войска повредили хлебокомбинат, сообщили в ДНР

Украинские войска повредили хлебокомбинат, сообщили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022

Украинские войска повредили хлебокомбинат, сообщили в ДНР

В результате обстрела поселка Еленовка в Донецкой народной республике был поврежден хлебокомбинат, около 50 тонн зерна высыпалось, сообщило представительство... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:15

2022-02-27T18:15

2022-02-27T18:22

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ДОНЕЦ, 27 фев - РИА Новости. В результате обстрела поселка Еленовка в Донецкой народной республике был поврежден хлебокомбинат, около 50 тонн зерна высыпалось, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска начали обстрел Еленовки. По данным представительства ДНР в СЦКК, был зафиксирован обстрел 30 снарядами калибром 152 миллиметра."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Еленовка поврежден Еленовский комбинат хлебопродуктов ГК "Аграрный Донбасс". Зафиксировано три попадания в элеватор, поврежден 4-й бункер зернохранилища. Около 50 тонн зерна высыпалось", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

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