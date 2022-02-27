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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/khlebokombinat-1775408513.html
Украинские войска повредили хлебокомбинат, сообщили в ДНР
Украинские войска повредили хлебокомбинат, сообщили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022
Украинские войска повредили хлебокомбинат, сообщили в ДНР
В результате обстрела поселка Еленовка в Донецкой народной республике был поврежден хлебокомбинат, около 50 тонн зерна высыпалось, сообщило представительство... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:15
2022-02-27T18:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
сцкк
россия
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ДОНЕЦ, 27 фев - РИА Новости. В результате обстрела поселка Еленовка в Донецкой народной республике был поврежден хлебокомбинат, около 50 тонн зерна высыпалось, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска начали обстрел Еленовки. По данным представительства ДНР в СЦКК, был зафиксирован обстрел 30 снарядами калибром 152 миллиметра."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Еленовка поврежден Еленовский комбинат хлебопродуктов ГК "Аграрный Донбасс". Зафиксировано три попадания в элеватор, поврежден 4-й бункер зернохранилища. Около 50 тонн зерна высыпалось", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донецкая народная республика, сцкк, россия
18:15 27.02.2022 (обновлено: 18:22 27.02.2022)
 
Украинские войска повредили хлебокомбинат, сообщили в ДНР

ДНР в СЦКК: в результате обстрела поврежден хлебокомбинат, высыпалось около 50 тонн зерна

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие армии ДНР
Военнослужащие армии ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие армии ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦ, 27 фев - РИА Новости. В результате обстрела поселка Еленовка в Донецкой народной республике был поврежден хлебокомбинат, около 50 тонн зерна высыпалось, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска начали обстрел Еленовки. По данным представительства ДНР в СЦКК, был зафиксирован обстрел 30 снарядами калибром 152 миллиметра.
Конашенков о применении ВСУ запрещенных фосфорных боеприпасов - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:44
В Минобороны заявили о применении ВСУ фосфорных боеприпасов
"По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Еленовка поврежден Еленовский комбинат хлебопродуктов ГК "Аграрный Донбасс". Зафиксировано три попадания в элеватор, поврежден 4-й бункер зернохранилища. Около 50 тонн зерна высыпалось", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссия
 
 
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