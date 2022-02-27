https://ria.ru/20220227/italiya-1775373557.html

Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022

Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов, сообщает пресс-служба итальянского совета министров. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:22

2022-02-27T14:22

2022-02-27T14:25

в мире

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италия

признание днр и лнр в россии

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РИМ, 27 фев – РИА Новости. Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов, сообщает пресс-служба итальянского совета министров."Италия закрывает воздушное пространство для России", - говорится в сообщенииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

россия

италия

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2022

Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, италия, признание днр и лнр в россии