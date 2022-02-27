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Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов, сообщает пресс-служба итальянского совета министров. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:22
2022-02-27T14:25
в мире
россия
италия
признание днр и лнр в россии
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РИМ, 27 фев – РИА Новости. Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов, сообщает пресс-служба итальянского совета министров."Италия закрывает воздушное пространство для России", - говорится в сообщенииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Александра Покровская
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353
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в мире, россия, италия, признание днр и лнр в россии
14:22 27.02.2022 (обновлено: 14:25 27.02.2022)
 
Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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РИМ, 27 фев – РИА Новости. Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов, сообщает пресс-служба итальянского совета министров.
"Италия закрывает воздушное пространство для России", - говорится в сообщении
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Вчера, 08:00
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Опубликовано: Александра Покровская
 
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