https://ria.ru/20220227/italiya-1775373557.html
Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов, сообщает пресс-служба итальянского совета министров. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:22
2022-02-27T14:22
2022-02-27T14:25
в мире
россия
италия
признание днр и лнр в россии
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РИМ, 27 фев – РИА Новости. Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов, сообщает пресс-служба итальянского совета министров."Италия закрывает воздушное пространство для России", - говорится в сообщенииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, италия, признание днр и лнр в россии
14:22 27.02.2022 (обновлено: 14:25 27.02.2022)
Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов