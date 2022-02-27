Норвежский нефтяной фонд заморозил инвестиции в России
Норвежский нефтяной фонд заморозил инвестиции в России из-за ситуации на Украине
© AP Photo / Vita JurevicieneНорвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды
© AP Photo / Vita Jureviciene
Норвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды
МУРМАНСК, 27 фев – РИА Новости. Нефтяной фонд Норвегии решил заморозить инвестиции в России из-за ситуации на Украине, сообщил министр финансов королевства Трюгве Ведум.
"Государственный пенсионный фонд замораживает инвестиции в России и в конечном итоге отменит их. Мы делаем это, потому что хотим дать понять, что то, что мы видели в последнее время, неприемлемо", - сказал Ведум на пресс-конференции, которая транслировалась в интернете.
Он отметил, что в начале года инвестиции фонда на российском рынке составляли 25 миллиардов норвежских крон.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Севастиан Котов