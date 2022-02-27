https://ria.ru/20220227/investitsii-1775433866.html

Норвежский нефтяной фонд заморозил инвестиции в России

Норвежский нефтяной фонд заморозил инвестиции в России - РИА Новости, 27.02.2022

Норвежский нефтяной фонд заморозил инвестиции в России

Нефтяной фонд Норвегии решил заморозить инвестиции в России из-за ситуации на Украине, сообщил министр финансов королевства Трюгве Ведум. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T21:36

2022-02-27T21:36

2022-02-27T21:36

обострение ситуации в днр и лнр

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МУРМАНСК, 27 фев – РИА Новости. Нефтяной фонд Норвегии решил заморозить инвестиции в России из-за ситуации на Украине, сообщил министр финансов королевства Трюгве Ведум."Государственный пенсионный фонд замораживает инвестиции в России и в конечном итоге отменит их. Мы делаем это, потому что хотим дать понять, что то, что мы видели в последнее время, неприемлемо", - сказал Ведум на пресс-конференции, которая транслировалась в интернете.Он отметил, что в начале года инвестиции фонда на российском рынке составляли 25 миллиардов норвежских крон.Премьер-министр Йонас Гар Стёре на той же пресс-конференции заявил, что правительство поручило Norges Bank (Норвежскому банку)заморозить инвестиции Нефтяного фонда в России. Норвегия также отправит Украине защитные каски и бронежилеты, но пока не готова говорить об отправке оружия.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775418219.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, норвегия, россия, украина