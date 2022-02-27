https://ria.ru/20220227/google-1775331783.html
Reuters: Google заморозила монетизацию для российских государственных СМИ
Reuters: Google заморозила монетизацию для российских государственных СМИ - РИА Новости, 27.02.2022
Reuters: Google заморозила монетизацию для российских государственных СМИ
Компания Google приостанавливает монетизацию для российских СМИ с государственным финансированием на своих платформах и приложениях, включая YouTube, пишет... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T07:29
2022-02-27T07:29
2022-02-27T09:35
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Компания Google приостанавливает монетизацию для российских СМИ с государственным финансированием на своих платформах и приложениях, включая YouTube, пишет Reuters.Представители YouTube, ссылаясь на "чрезвычайные обстоятельства", заявили, что видеохостинг "приостанавливает возможность монетизации ряда каналов на YouTube". Позднее в Google добавили, что также запретили российским государственным СМИ использовать свои рекламные технологии для получения дохода на веб-сайтах и в приложениях.Кроме того, российские СМИ не смогут покупать рекламу через Google Tools или размещать рекламу в таких сервисах Google, как поиск и Gmail.Ранее о запрете рекламы и монетизации российским государственным СМИ объявила компания Meta, которой принадлежит Facebook.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления о возможности отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти России заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также займется разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия
07:29 27.02.2022 (обновлено: 09:35 27.02.2022)
Reuters: Google заморозила монетизацию для российских государственных СМИ
Reuters: Google заморозила монетизацию для российских государственных СМИ, включая YouTube
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Компания Google приостанавливает монетизацию для российских СМИ с государственным финансированием на своих платформах и приложениях, включая YouTube, пишет
Reuters.
Представители YouTube, ссылаясь на "чрезвычайные обстоятельства", заявили, что видеохостинг "приостанавливает возможность монетизации ряда каналов на YouTube".
Позднее в Google добавили, что также запретили российским государственным СМИ использовать свои рекламные технологии для получения дохода на веб-сайтах и в приложениях.
Кроме того, российские СМИ не смогут покупать рекламу через Google Tools или размещать рекламу в таких сервисах Google, как поиск и Gmail.
"Мы активно следим за новыми разработками и при необходимости предпримем дальнейшие шаги", — заявил представитель компании Майкл Асиман.
Ранее о запрете рекламы и монетизации российским государственным СМИ объявила компания Meta, которой принадлежит Facebook
.
Президент России Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк
и ВТБ
. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия
остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2
". Великобритания
закрыла полеты для "Аэрофлота
".
Также в США
и ЕС периодически звучат заявления о возможности отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти России заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также займется разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Опубликовано: М. Горбачев