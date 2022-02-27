https://ria.ru/20220227/golmovskiy-1775329411.html

Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022

Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике в воскресенье утром, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T06:19

2022-02-27T06:19

2022-02-27T06:46

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

украина

днр

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике в воскресенье утром, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По Гольмовскому выпустили пять снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 152 миллиметра.Обстрелы произошли в период около 6.00 (совпадает с мск).В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Утром в четверг Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/neftebaza-1775326648.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, днр