06:19 27.02.2022 (обновлено: 06:46 27.02.2022)
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский
Последствия обстрела
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике в воскресенье утром, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По Гольмовскому выпустили пять снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 152 миллиметра.
Обстрелы произошли в период около 6.00 (совпадает с мск).
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Утром в четверг Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Максим Горбачев