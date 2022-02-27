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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/golmovskiy-1775329411.html
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике в воскресенье утром, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T06:19
2022-02-27T06:46
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
днр
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике в воскресенье утром, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По Гольмовскому выпустили пять снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 152 миллиметра.Обстрелы произошли в период около 6.00 (совпадает с мск).В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Утром в четверг Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220227/neftebaza-1775326648.html
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в мире, украина, днр
06:19 27.02.2022 (обновлено: 06:46 27.02.2022)
 
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике в воскресенье утром, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По Гольмовскому выпустили пять снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 152 миллиметра.
Обстрелы произошли в период около 6.00 (совпадает с мск).
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Пожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
04:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При взрыве на нефтебазе в Ровеньках загорелись 200 тонн дизельного топлива
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Утром в четверг Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.
Военнослужащие армии ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
06:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Герой ДНР заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДНР
 
 
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