https://ria.ru/20220227/finsistema-1775323515.html

Санкции США против ЦБ России разрушат мировую финсистему, заявил аналитик

Санкции США против ЦБ России разрушат мировую финсистему, заявил аналитик - РИА Новости, 27.02.2022

Санкции США против ЦБ России разрушат мировую финсистему, заявил аналитик

Введение США санкций на Банк России станет негативным прецедентом для других стран и поводом задуматься их Центральным банкам, в результате это может запустить... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T03:02

2022-02-27T03:02

2022-02-27T03:02

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

украина

в мире

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Введение США санкций на Банк России станет негативным прецедентом для других стран и поводом задуматься их Центральным банкам, в результате это может запустить процесс разрушения нынешней глобальной финансовой системы, заявил РИА Новости гендиректор УК "Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.Евросоюз намерен "парализовать" активы Центробанка России, сказала ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении. Представитель администрации США заявил журналистам, что Вашингтон ожидает, что, лишившись поддержки Центрального банка РФ, российский рубль "сорвется в свободное падение".Он подчеркнул, что если такие санкции введут один раз, то центральные банки по всему миру задумаются. "Это означает начало конца американского рынка казначейских обязательств", - отметил эксперт, добавив, что на таком фоне это выглядит "как блеф, в большей степени угроза".По данным ЦБ, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до 643,2 миллиарда долларов с 639,6 миллиарда долларов. Данные по доле валют в резервах ЦБ раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле снизилась за год с 22,2% до 16,4%, при этом доля в евро выросла с 29,5% до 32,3%, юанях - с 12,2% до 13,1%, фунтах стерлингов - с 5,9% до 6,5% и прочих валютах - с 7,2% до 10%.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".После отказа киевской стороны от переговоров все подразделения получили приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, украина, в мире