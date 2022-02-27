Санкции США против ЦБ России разрушат мировую финсистему, заявил аналитик
Аналитик Лосев заявил, что санкции США против Банка России разрушат мировую финсистему
Здание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Введение США санкций на Банк России станет негативным прецедентом для других стран и поводом задуматься их Центральным банкам, в результате это может запустить процесс разрушения нынешней глобальной финансовой системы, заявил РИА Новости гендиректор УК "Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.
Евросоюз намерен "парализовать" активы Центробанка России, сказала ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении. Представитель администрации США заявил журналистам, что Вашингтон ожидает, что, лишившись поддержки Центрального банка РФ, российский рубль "сорвется в свободное падение".
"Если Соединенные Штаты введут санкции против Банка России, то создадут мощный негативный прецедент для других стран и запустят процесс разрушения текущей глобальной финансовой системы, которая десятилетия работала по неизменным правилам", - сказал Лосев.
Он подчеркнул, что если такие санкции введут один раз, то центральные банки по всему миру задумаются. "Это означает начало конца американского рынка казначейских обязательств", - отметил эксперт, добавив, что на таком фоне это выглядит "как блеф, в большей степени угроза".
По данным ЦБ, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до 643,2 миллиарда долларов с 639,6 миллиарда долларов. Данные по доле валют в резервах ЦБ раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле снизилась за год с 22,2% до 16,4%, при этом доля в евро выросла с 29,5% до 32,3%, юанях - с 12,2% до 13,1%, фунтах стерлингов - с 5,9% до 6,5% и прочих валютах - с 7,2% до 10%.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
После отказа киевской стороны от переговоров все подразделения получили приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Опубликовано: М. Горбачев