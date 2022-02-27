https://ria.ru/20220227/finlyandiya-1775406356.html

Финляндия направит военную помощь Украине

Финляндия направит военную помощь Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Финляндия направит военную помощь Украине

Правительство Финляндии направит Украине бронежилеты, шлемы и разрешает поставку полевых орудий, сообщает в воскресенье кабмин страны. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:58

2022-02-27T17:58

2022-02-27T17:58

в мире

финляндия

россия

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владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Правительство Финляндии направит Украине бронежилеты, шлемы и разрешает поставку полевых орудий, сообщает в воскресенье кабмин страны."Финляндия направляет 2000 пуленепробиваемых жилетов и 2000 композитных шлемов, 100 носилок и два военных госпиталя. Правительство также выдало Эстонии лицензию на реэкспорт полевых орудий и боеприпасов к ним, приобретенных в Финляндии для реэкспорта в Украину", - говорится в сообщении.Финляндия поддерживает инициативу Высокого представителя ЕС по использованию Европейского фонда мира для оказания помощи Украине, в том числе в отношении военной техники."Кроме того, в начале недели Финляндия направит в Украину гуманитарную материальную помощь через механизм гражданской защиты ЕС. Помощь включает, в частности, медицинское оборудование. В ближайшие недели будет собрана и доставлена дополнительная материальная помощь", - уточняет кабмин.Ранее (17 и 24 февраля) Финляндия уже приняла решения о предоставлении новой финансовой помощи Украине на общую сумму 14 млн евро, из которых 8,2 млн евро - гуманитарная помощь, а 5,8 млн евро - средства на развитие сотрудничества.В сообщении кабмина также содержится "решительное осуждение" военных действий на Украине и поддержка "независимости, суверенитета, самоопределения и территориальной целостности" этой страны.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/chs-1775250918.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, финляндия, россия, эстония, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)