https://ria.ru/20220227/evrokomissiya-1775417998.html

Еврокомиссия предложила запретить в ЕС RT, Sputnik и их дочерние компании

Еврокомиссия предложила запретить в ЕС RT, Sputnik и их дочерние компании - РИА Новости, 27.02.2022

Еврокомиссия предложила запретить в ЕС RT, Sputnik и их дочерние компании

Еврокомиссия на фоне операции Вооруженных сил России на Украине запретит работу в ЕС государственных российских СМИ, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:36

2022-02-27T19:36

2022-02-27T20:44

в мире

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Еврокомиссия на фоне операции Вооруженных сил России на Украине запретит работу в ЕС государственных российских СМИ, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Еще один беспрецедентный шаг: мы запретим в Европейском Союзе медийную машину Кремля", — сказала она.По словам Ляйен, в этот список войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры, Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.В пресс-службе агентства Sputnik прокомментировали это заявление следующим образом: "Мы предлагаем Евросоюзу не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет".Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/es-1775417845.html

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https://ria.ru/20220227/minoborony-1775418655.html

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2022

Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, телеканал rt, sputnik, еврокомиссия