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Еврокомиссия предложила запретить в ЕС RT, Sputnik и их дочерние компании
Еврокомиссия предложила запретить в ЕС RT, Sputnik и их дочерние компании - РИА Новости, 27.02.2022
Еврокомиссия предложила запретить в ЕС RT, Sputnik и их дочерние компании
Еврокомиссия на фоне операции Вооруженных сил России на Украине запретит работу в ЕС государственных российских СМИ, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:36
2022-02-27T20:44
в мире
урсула фон дер ляйен
евросоюз
телеканал rt
sputnik
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Еврокомиссия на фоне операции Вооруженных сил России на Украине запретит работу в ЕС государственных российских СМИ, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Еще один беспрецедентный шаг: мы запретим в Европейском Союзе медийную машину Кремля", — сказала она.По словам Ляйен, в этот список войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры, Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.В пресс-службе агентства Sputnik прокомментировали это заявление следующим образом: "Мы предлагаем Евросоюзу не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет".Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, телеканал rt, sputnik, еврокомиссия
19:36 27.02.2022 (обновлено: 20:44 27.02.2022)
 
Еврокомиссия предложила запретить в ЕС RT, Sputnik и их дочерние компании

Еврокомиссия предложила запретить в ЕС RT, Sputnik и их дочерние компании

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСимволика RT
Символика RT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Еврокомиссия на фоне операции Вооруженных сил России на Украине запретит работу в ЕС государственных российских СМИ, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Еще один беспрецедентный шаг: мы запретим в Европейском Союзе медийную машину Кремля", — сказала она.
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По словам Ляйен, в этот список войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры, Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.
В пресс-службе агентства Sputnik прокомментировали это заявление следующим образом: "Мы предлагаем Евросоюзу не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет".

Операция по демилитаризации Украины

Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Александра Покровская
 
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