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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/donbass-1775416984.html
ВСУ обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
ВСУ обстреляли Горловку, сообщили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022
ВСУ обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:32
2022-02-27T19:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
владимир путин
донецкая народная республика
россия
стирол
зайцево
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сегодня в ДНР заявляли, что были зафиксированы обстрелы Горловки, по городу было выпущено семь мин калибром 120 миллиметров, 20 снарядов калибром 152 миллиметра и 23 снаряда калибром 122 миллиметра.Согласно заявлению представительства, новый обстрел был зафиксирован в 19.19. По Горловке было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра, пять мин калибром 120 миллиметров.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/dnr-1775390554.html
https://ria.ru/20220227/obstrel-1775379259.html
горловка
донецкая народная республика
россия
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Дарья Буймова
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в мире, горловка, владимир путин, донецкая народная республика, россия, стирол, зайцево
19:32 27.02.2022 (обновлено: 19:42 27.02.2022)
 
ВСУ обстреляли Горловку, сообщили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке снаряды калибром 152 и 120 миллиметров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке
Военнослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее сегодня в ДНР заявляли, что были зафиксированы обстрелы Горловки, по городу было выпущено семь мин калибром 120 миллиметров, 20 снарядов калибром 152 миллиметра и 23 снаряда калибром 122 миллиметра.
Военнослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:12
ВСУ обстреляли трамвайно-троллейбусное управление в Горловке, заявили в ДНР
Согласно заявлению представительства, новый обстрел был зафиксирован в 19.19. По Горловке было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра, пять мин калибром 120 миллиметров.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Мужчины возле дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 14:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ дважды обстреляли Горловку, выпустив более 40 снарядов, заявили в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияСтиролЗайцево
 
 
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