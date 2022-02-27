19:32 27.02.2022 (обновлено: 19:42 27.02.2022)
ВСУ обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке снаряды калибром 152 и 120 миллиметров
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке
Военнослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно заявлению представительства, новый обстрел был зафиксирован в 19.19. По Горловке было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра, пять мин калибром 120 миллиметров.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова