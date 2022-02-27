https://ria.ru/20220227/donbass-1775413405.html
В ДНР рассказали о надежде на "избавление от майданной чумы"
В ДНР рассказали о надежде на "избавление от майданной чумы" - РИА Новости, 27.02.2022
В ДНР рассказали о надежде на "избавление от майданной чумы"
Общественный деятель ДНР Ирина Бобкова рассказала РИА Новости, что население Донбасса ждёт избавление Украины от майданной чумы. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:03
2022-02-27T19:03
2022-02-27T19:04
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обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Общественный деятель ДНР Ирина Бобкова рассказала РИА Новости, что население Донбасса ждёт избавление Украины от майданной чумы."Я думаю о том, чтобы скорее пришла победа, чтобы русские солдаты и наша армия поскорее освободила все наши хорошие, любимые города от этой майданной чумы", - сказала она.По словам Бобковой, "люди, живущие там под властью этой майданной чумы, они с облегчением вздохнут".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, россия, украина
19:03 27.02.2022 (обновлено: 19:04 27.02.2022)
В ДНР рассказали о надежде на "избавление от майданной чумы"
Общественник из ДНР Бобкова: Донбасс ждет избавления от майданной чумы
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Общественный деятель ДНР Ирина Бобкова рассказала РИА Новости, что население Донбасса ждёт избавление Украины от майданной чумы.
"Я думаю о том, чтобы скорее пришла победа, чтобы русские солдаты и наша армия поскорее освободила все наши хорошие, любимые города от этой майданной чумы", - сказала она.
По словам Бобковой, "люди, живущие там под властью этой майданной чумы, они с облегчением вздохнут".
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.