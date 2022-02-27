https://ria.ru/20220227/donbass-1775413405.html

В ДНР рассказали о надежде на "избавление от майданной чумы"

В ДНР рассказали о надежде на "избавление от майданной чумы" - РИА Новости, 27.02.2022

В ДНР рассказали о надежде на "избавление от майданной чумы"

Общественный деятель ДНР Ирина Бобкова рассказала РИА Новости, что население Донбасса ждёт избавление Украины от майданной чумы. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:03

2022-02-27T19:03

2022-02-27T19:04

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Общественный деятель ДНР Ирина Бобкова рассказала РИА Новости, что население Донбасса ждёт избавление Украины от майданной чумы."Я думаю о том, чтобы скорее пришла победа, чтобы русские солдаты и наша армия поскорее освободила все наши хорошие, любимые города от этой майданной чумы", - сказала она.По словам Бобковой, "люди, живущие там под властью этой майданной чумы, они с облегчением вздохнут".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, россия, украина