https://ria.ru/20220227/dogileva-1775000279.html

Биография Татьяны Догилевой

Биография Татьяны Догилевой - РИА Новости, 27.02.2022

Биография Татьяны Догилевой

Актриса театра и кино, режиссер, народная артистка России Татьяна Анатольевна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в Москве. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:37

2022-02-27T00:37

2022-02-27T00:37

справки

татьяна догилева

москва

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Актриса театра и кино, режиссер, народная артистка России Татьяна Анатольевна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в Москве. В школьные годы занималась художественной гимнастикой и хореографией. В 14 лет поступила в студию юного актера при Центральном телевидении, вела передачи "Пионерия на марше" и "Отзовитесь, горнисты!". В 1978 году Догилева окончила в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства), где училась на курсе Всеволода Остальского. Сценическая судьба Татьяны Догилевой началась с успеха в дипломном спектакле "Много шума из ничего", где она сыграла Беатриче. После этого актрису пригласили три столичных театра, но она выбрала Московский театр имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"), в котором работала до 1985 года. На сцене "Ленкома" Догилева играла Нелли в спектакле "Жестокие игры" в постановке Марка Захарова, ставшем театральным событием. Перейдя в 1985 году в Театр имени М.Н. Ермоловой, Догилева участвовала в постановках режиссера Валерия Фокина "Спортивные сцены 1981 года", "Говори", в спектакле Владимира Салюка "Шаткое равновесие", в спектакле Романа Виктюка "Наш Декамерон". На сцене Театра Российской армии в восьмичасовой постановке Петера Штайна "Орестея" Эсхила (1994) Догилева сыграла Электру. По отзывам критики, спектакль стал главным событием театрального сезона, а позже, в ходе гастрольного турне заслужил признание зрителей Франции, Германии, Греции, Великобритании и Нидерландов. Среди театральных работ Татьяны Догилевой в 1990-х годах "Двенадцатая ночь, или Все равно что" в Театре Моссовета, "Невероятный сеанс" в антрепризе Михаила Козакова.https://smotrim.ru/person/979В Театре Антона Чехова Татьяна Догилева играла в спектакле "Чествование", в Театре-студии под управлением Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова) – в спектакле "Идеальный муж", поставленном в 2004 году. В 1998 году Татьяна Догилева дебютировала как театральный режиссер – в антрепризе Михаила Козакова поставила романтическую комедию "Лунный свет, медовый месяц" по пьесе английского драматурга Ноэля Кауарда "Частные жизни". Позже были поставлены "Не отрекаются любя…" (2000), "Московские страсти" по пьесе Александра Островского "Не все коту масленица" в Театре Михаила Козакова, комедия "Дама ждет, кларнет играет" (2004) в творческом объединении "Дуэт". В 2011 году в Центральном доме культуры железнодорожников состоялась премьера спектакля "Падшие ангелы", где Татьяна Догилева, как и почти во всех своих постановках, выступила в роли режиссера и актрисы.В кино Догилева дебютировала в 1971 году в роли радистки в кинофильме "Отдать швартовы!". Ее первой главной ролью стала Нина в картине "Безбилетная пассажирка" (1978). В последующие годы она снималась в фильмах "Василий и Василиса" (1981), "Частная жизнь" (1982), "Покровские ворота" (1982), "Вокзал для двоих" (1982), "Нежданно-негаданно" (1983) и многих других. Этапной стала роль продавщицы Надежды в картине "Блондинка за углом" (1984) режиссера Владимир Бортко, где в дуэте с Андреем Мироновым актриса открыла для экрана новый социальный тип – очаровательной, но твердо стоящей на ногах хозяйки жизни из советской сферы обслуживания. Большую популярность у зрителей актрисе принесла главная роль медсестры Лиды в картине "Забытая мелодия для флейты" (1987) режиссера Эльдара Рязанова. За роль Марины в драме "Афганский излом" (1991) режиссера Владимира Бортко она была удостоена премии "Кинотавр". Интересна актерская игра Догилевой в фильмах "Жених из Майами" (1994), "Привет, дуралеи!" (1996), "Восток-Запад" (1999). Среди работ последних лет – главные роли в ситкоме "Люба, дети и завод" (2005-2006), сериалах "Бомжиха" (2007, 2009), "Джинн" (2016), "Окаянные дни" (2020), "Склифосовский" (2019-2020) (7-8 сезон).В 2007 году Догилева дебютировала как кинорежиссер с фильмом "Лера" (2007), удостоенным премии кинофестиваля "Золотой феникс" в номинации "Дебют". В 2015 году сняла короткометражный фильм "Горизонт", где одновременно выступила как автор сценария, продюсер и исполнительница главной роли. В 2005-2007 годах Татьяна Догилева вела психологическое ток-шоу "Две правды" на телеканале НТВ.Актриса реализовала себя и на литературном поприще. В 2010 году вышел в свет ее роман "Жизнь и приключения Светы Хохряковой", где актриса описывает жизнь глубинки, нравственную деградацию столичных богачей, продажность и беспринципность телевизионных деятелей. В 2014 году была выпущена ее книга "Тогда, сейчас и кот Сережа", своего рода дневник известной артистки. Академик Российской Академии кинематографических искусств "НИКА".Татьяна Догилева – Народная артистка РФ (2000). Лауреат премий и наград кинофестивалей "Кинотавр" (1992), "Золотой феникс" (2007), ХХI международного фестиваля актеров кино "Созвездие" (2014).Актриса дважды была замужем. От брака с драматургом Михаилом Мишиным есть дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, татьяна догилева, москва