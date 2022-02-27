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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/bezhentsy-1775350346.html
Более 4,2 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 4,2 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 27.02.2022
Более 4,2 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 4,2 тысячи эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:06
2022-02-27T11:18
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Более 4,2 тысячи эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 4200 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.
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Максим Зубков
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россия, в мире, ситуация в днр и лнр
11:06 27.02.2022 (обновлено: 11:18 27.02.2022)
 
Более 4,2 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более 4,2 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт временного размещения для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону
Пункт временного размещения для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Более 4,2 тысячи эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 4200 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 08:00
"Ждем, когда домой". Как живут беженцы из Донбасса
Опубликовано: Максим Зубков
 
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