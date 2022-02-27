https://ria.ru/20220227/bezhentsy-1775350346.html
Более 4,2 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 4,2 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 27.02.2022
Более 4,2 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 4,2 тысячи эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:06
2022-02-27T11:06
2022-02-27T11:18
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Более 4,2 тысячи эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 4200 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774188009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, ситуация в днр и лнр
11:06 27.02.2022 (обновлено: 11:18 27.02.2022)
Более 4,2 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 4,2 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки