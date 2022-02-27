https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775395369.html

В Белоруссии задержали призывавших к незаконным акциям во время референдума

В Белоруссии задержали призывавших к незаконным акциям во время референдума - РИА Новости, 27.02.2022

В Белоруссии задержали призывавших к незаконным акциям во время референдума

В Белоруссии задержаны 14 человек, которые из дома призывали к несанкционированным акциям во время конституционного референдума, но граждане не поддались на... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:37

2022-02-27T16:37

2022-02-27T17:00

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. В Белоруссии задержаны 14 человек, которые из дома призывали к несанкционированным акциям во время конституционного референдума, но граждане не поддались на призывы, заявил в воскресенье глава МВД республики Иван Кубраков.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно."В сети Интернет были призывы к противоправным действиям. Всего по республике задержаны 14 человек. Они находились дома, но призывали к массовым мероприятиям и пытались координировать", - сказал министр журналистам.По его словам, граждане на эти призывы не поддались. Глава МВД добавил, что следственным и органами возбуждены уголовные дела, действиям тех, кто призывал к незаконным акциям, будет дана правовая оценка."Да, есть единичные задержания по республике за незначительные административные правонарушения", - заявил Кубраков. Речь о мелком хулиганстве на участках для голосования и об одиночных пикетах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/referendum-1775368176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, мвд белоруссии