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В Белоруссии задержали призывавших к незаконным акциям во время референдума
В Белоруссии задержали призывавших к незаконным акциям во время референдума - РИА Новости, 27.02.2022
В Белоруссии задержали призывавших к незаконным акциям во время референдума
В Белоруссии задержаны 14 человек, которые из дома призывали к несанкционированным акциям во время конституционного референдума, но граждане не поддались на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:37
2022-02-27T17:00
в мире
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мвд белоруссии
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. В Белоруссии задержаны 14 человек, которые из дома призывали к несанкционированным акциям во время конституционного референдума, но граждане не поддались на призывы, заявил в воскресенье глава МВД республики Иван Кубраков.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно."В сети Интернет были призывы к противоправным действиям. Всего по республике задержаны 14 человек. Они находились дома, но призывали к массовым мероприятиям и пытались координировать", - сказал министр журналистам.По его словам, граждане на эти призывы не поддались. Глава МВД добавил, что следственным и органами возбуждены уголовные дела, действиям тех, кто призывал к незаконным акциям, будет дана правовая оценка."Да, есть единичные задержания по республике за незначительные административные правонарушения", - заявил Кубраков. Речь о мелком хулиганстве на участках для голосования и об одиночных пикетах.
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в мире, белоруссия, мвд белоруссии
16:37 27.02.2022 (обновлено: 17:00 27.02.2022)
 
В Белоруссии задержали призывавших к незаконным акциям во время референдума

В Белоруссии задержали 14 человек, призывавших к незаконным акциям во время референдума

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму по конституции в Белоруссии
Подготовка к референдуму по конституции в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подготовка к референдуму по конституции в Белоруссии
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. В Белоруссии задержаны 14 человек, которые из дома призывали к несанкционированным акциям во время конституционного референдума, но граждане не поддались на призывы, заявил в воскресенье глава МВД республики Иван Кубраков.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.
Мужчина во время голосования на Республиканском референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 13:18В мире
ЦИК Белоруссии: референдум по поправкам в конституцию состоялся
"В сети Интернет были призывы к противоправным действиям. Всего по республике задержаны 14 человек. Они находились дома, но призывали к массовым мероприятиям и пытались координировать", - сказал министр журналистам.
По его словам, граждане на эти призывы не поддались. Глава МВД добавил, что следственным и органами возбуждены уголовные дела, действиям тех, кто призывал к незаконным акциям, будет дана правовая оценка.
"Да, есть единичные задержания по республике за незначительные административные правонарушения", - заявил Кубраков. Речь о мелком хулиганстве на участках для голосования и об одиночных пикетах.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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