https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775363685.html
Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся
Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся - РИА Новости, 27.02.2022
Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что референдум по поправкам в конституцию состоялся. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:54
2022-02-27T12:54
2022-02-27T13:00
референдум в белоруссии
белоруссия
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что референдум по поправкам в конституцию состоялся."Да, состоялся", - сказал Карпенко во время видео-трансляции на сайте Sputnik Беларусь.Согласно данным комиссии в ее Telegram-канале, по состоянию на 12.00 явка граждан на участки для голосования превысила 50% и составила 52,85%.
https://ria.ru/20220227/referendum-1775362211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
референдум в белоруссии, белоруссия
12:54 27.02.2022 (обновлено: 13:00 27.02.2022)
Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся
ЦИК Белоруссии сообщил, что референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся