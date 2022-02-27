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Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся
Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся - РИА Новости, 27.02.2022
Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что референдум по поправкам в конституцию состоялся. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:54
2022-02-27T13:00
референдум в белоруссии
белоруссия
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что референдум по поправкам в конституцию состоялся."Да, состоялся", - сказал Карпенко во время видео-трансляции на сайте Sputnik Беларусь.Согласно данным комиссии в ее Telegram-канале, по состоянию на 12.00 явка граждан на участки для голосования превысила 50% и составила 52,85%.
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Мадина Моргоева
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референдум в белоруссии, белоруссия
12:54 27.02.2022 (обновлено: 13:00 27.02.2022)
 
Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся

ЦИК Белоруссии сообщил, что референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина на одном из избирательных участков в Минске, где проходит голосование на Республиканском референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии
Мужчина на одном из избирательных участков в Минске, где проходит голосование на Республиканском референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчина на одном из избирательных участков в Минске, где проходит голосование на Республиканском референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что референдум по поправкам в конституцию состоялся.
"Да, состоялся", - сказал Карпенко во время видео-трансляции на сайте Sputnik Беларусь.
Согласно данным комиссии в ее Telegram-канале, по состоянию на 12.00 явка граждан на участки для голосования превысила 50% и составила 52,85%.
Голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 12:37
Лукашенко рассказал, почему важен референдум по конституции Белоруссии
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Референдум в БелоруссииБелоруссия
 
 
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