https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775363685.html

Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся

Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся - РИА Новости, 27.02.2022

Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что референдум по поправкам в конституцию состоялся. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:54

2022-02-27T12:54

2022-02-27T13:00

референдум в белоруссии

белоруссия

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что референдум по поправкам в конституцию состоялся."Да, состоялся", - сказал Карпенко во время видео-трансляции на сайте Sputnik Беларусь.Согласно данным комиссии в ее Telegram-канале, по состоянию на 12.00 явка граждан на участки для голосования превысила 50% и составила 52,85%.

https://ria.ru/20220227/referendum-1775362211.html

белоруссия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

референдум в белоруссии, белоруссия