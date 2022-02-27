06:42 27.02.2022 (обновлено: 06:49 27.02.2022)
Премьер Австралии заявил о поставках оружия Украине через партнеров по НАТО
Премьер Австралии Моррисон заявил о поставках оружия Украине через партнеров по НАТО
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Австралия, которая уже оказывает поддержку Украине, будет помогать стране оружием через партнеров по НАТО, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
"Мы уже оказываем значительную поддержку, посылая средства нелетальной помощи, но я только что поговорил с министром обороны, и мы будем стремиться предоставить любую возможную поддержку в виде летальных средств через наших партнеров по НАТО, в частности, США и Соединенное Королевство. Мы будем работать через эти каналы", - заявил Моррисон после совещания с кабмином. Его слова приводит газета Sydney Morning Herald.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Максим Горбачев