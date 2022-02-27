https://ria.ru/20220227/avstraliya-1775330283.html

Премьер Австралии заявил о поставках оружия Украине через партнеров по НАТО

Премьер Австралии заявил о поставках оружия Украине через партнеров по НАТО - РИА Новости, 27.02.2022

Премьер Австралии заявил о поставках оружия Украине через партнеров по НАТО

Австралия, которая уже оказывает поддержку Украине, будет помогать стране оружием через партнеров по НАТО, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T06:42

2022-02-27T06:42

2022-02-27T06:49

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австралия

украина

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Австралия, которая уже оказывает поддержку Украине, будет помогать стране оружием через партнеров по НАТО, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.По словам премьера, страны НАТО уже оказывают поддержку Украине, и Австралия будет помогать им. Таким образом, пишет газета, Австралия будет финансировать поставки оружия Киеву.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/nato-1775319986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, австралия, украина