https://ria.ru/20220227/avstraliya-1775327963.html

СМИ: в Австралии в результате наводнения погибли шесть человек

СМИ: в Австралии в результате наводнения погибли шесть человек - РИА Новости, 27.02.2022

СМИ: в Австралии в результате наводнения погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате наводнения в австралийском штате Квинсленд, пишет издание Sydney Morning Herald. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T05:15

2022-02-27T05:15

2022-02-27T05:15

в мире

австралия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате наводнения в австралийском штате Квинсленд, пишет издание Sydney Morning Herald.По данным издания, тело шестого погибшего обнаружили в городе Индурупилли после того, как его автомобиль ушел под воду, еще один мужчина исчез после падения в реку Брисбен.В эвакуационных центрах находятся более тысячи человек, пишет издание.На юго-востоке Квинсленда в течение нескольких дней идут сильные дожди и ожидается, что наводнение может продолжиться и привести к шторму, приливам и прорывам плотин. Уровень воды в реке Брисбен достиг 3,1 метра, хотя ожидалось, что он составит 2,7 метра. На острове Брайби в воскресенье всего за час утром выпало 70 миллиметров осадков, в других районах выпало рекордное количество осадков с 1974 года.

https://ria.ru/20220219/navodnenie-1773715460.html

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, австралия