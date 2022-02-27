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СМИ: в Австралии в результате наводнения погибли шесть человек
СМИ: в Австралии в результате наводнения погибли шесть человек - РИА Новости, 27.02.2022
СМИ: в Австралии в результате наводнения погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате наводнения в австралийском штате Квинсленд, пишет издание Sydney Morning Herald. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T05:15
2022-02-27T05:15
2022-02-27T05:15
в мире
австралия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате наводнения в австралийском штате Квинсленд, пишет издание Sydney Morning Herald.По данным издания, тело шестого погибшего обнаружили в городе Индурупилли после того, как его автомобиль ушел под воду, еще один мужчина исчез после падения в реку Брисбен.В эвакуационных центрах находятся более тысячи человек, пишет издание.На юго-востоке Квинсленда в течение нескольких дней идут сильные дожди и ожидается, что наводнение может продолжиться и привести к шторму, приливам и прорывам плотин. Уровень воды в реке Брисбен достиг 3,1 метра, хотя ожидалось, что он составит 2,7 метра. На острове Брайби в воскресенье всего за час утром выпало 70 миллиметров осадков, в других районах выпало рекордное количество осадков с 1974 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия
СМИ: в Австралии в результате наводнения погибли шесть человек
Sydney Morning Herald: в Австралии в результате наводнения погибли шесть человек