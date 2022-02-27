01:08 27.02.2022 (обновлено: 01:17 27.02.2022)
Россия ограничила полеты авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии
Росавиация: Россия ограничила полеты авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic
Самолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия ограничила полеты в своем воздушном пространстве для авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии, сообщает Росавиация.
"В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - говорится в сообщении.
"Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России", - отмечает ведомство.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля РФ начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Опубликовано: Павел Стуков