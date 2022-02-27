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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Россия ограничила полеты авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии
Россия ограничила полеты авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии - РИА Новости, 27.02.2022
Россия ограничила полеты авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии
Россия ограничила полеты в своем воздушном пространстве для авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:08
2022-02-27T01:17
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия ограничила полеты в своем воздушном пространстве для авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии, сообщает Росавиация."Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России", - отмечает ведомство.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля РФ начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/lufthansa-1775314134.html
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в мире, россия, латвия, литва, словения, эстония
01:08 27.02.2022 (обновлено: 01:17 27.02.2022)
 
Россия ограничила полеты авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

Росавиация: Россия ограничила полеты авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic
Самолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия ограничила полеты в своем воздушном пространстве для авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении и Эстонии, сообщает Росавиация.
"В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - говорится в сообщении.
"Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России", - отмечает ведомство.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля РФ начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Пассажиры в аэропорту Франкфурта - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
00:23
СМИ: Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в Россию
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
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