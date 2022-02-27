https://ria.ru/20220227/archeology-1775117186.html
В Иордании найдены стелы возрастом около девяти тысяч лет
В Иордании найдены стелы возрастом около девяти тысяч лет - РИА Новости, 27.02.2022
В Иордании найдены стелы возрастом около девяти тысяч лет
Группа археологов нашла в районе Джибаль-эль-Хашабия в Иордании стелы возрастом около девяти тысяч лет. Об этом сообщает Universes in Universe. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T03:10
2022-02-27T03:10
2022-02-27T03:10
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Группа археологов нашла в районе Джибаль-эль-Хашабия в Иордании стелы возрастом около девяти тысяч лет. Об этом сообщает Universes in Universe.Еще в 2013 году на этом месте были обнаружены так называемые "коршуны пустыни". Это громадные ловушки, которые в древности использовались для массовой охоты. Подобные сооружения сохранились на территории Ближнего Востока и Юго-Западной Азии. Обычно они состоят из двух или более стен, сходящихся по направлению к ограждению. Их длина может достигать нескольких километров. Большинство подобных конструкций датируется IV — III веком до нашей эры. Однако постройка в Иордании, как показали исследования, гораздо древнее. Она была создана еще в VII веке до нашей эры. Но самым важным открытием стали не сами ловушки, а стоянки, где жили охотники. Их поселения представлены различными полуподземными хижинами. Недавно на территории одной из таких стоянок группа ученых и нашла святилище с антропоморфными стелами. Высота одной из них — 112 сантиметров, а другой — 70 сантиметров. Также археологи обнаружили 150 морских окаменелостей, выстроенных в определенной последовательности. Среди других находок камни необычной формы и фигурки животных, а также алтарь. Все эти предметы образуют уменьшенную модель "коршуна пустыни". Ученые считают, что на этом месте проводились ритуалы, в том числе осуществлялись жертвоприношения. Сакральная символика и ритуальные действия, по мнению исследователей, скорее всего, были связаны с призывом сверхъестественных сил ради успешной охоты.
https://ria.ru/20220220/buildings-1773650916.html
иордания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, иордания
В Иордании найдены стелы возрастом около девяти тысяч лет
Археологи обнаружили в Иордании стелы эпохи неолита возрастом около девяти тысяч лет
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Группа археологов нашла в районе Джибаль-эль-Хашабия в Иордании стелы возрастом около девяти тысяч лет. Об этом сообщает
Universes in Universe.
Еще в 2013 году на этом месте были обнаружены так называемые "коршуны пустыни". Это громадные ловушки, которые в древности использовались для массовой охоты. Подобные сооружения сохранились на территории Ближнего Востока и Юго-Западной Азии. Обычно они состоят из двух или более стен, сходящихся по направлению к ограждению. Их длина может достигать нескольких километров.
Большинство подобных конструкций датируется IV — III веком до нашей эры. Однако постройка в Иордании, как показали исследования, гораздо древнее. Она была создана еще в VII веке до нашей эры.
Но самым важным открытием стали не сами ловушки, а стоянки, где жили охотники. Их поселения представлены различными полуподземными хижинами. Недавно на территории одной из таких стоянок группа ученых и нашла святилище с антропоморфными стелами. Высота одной из них — 112 сантиметров, а другой — 70 сантиметров.
Также археологи обнаружили 150 морских окаменелостей, выстроенных в определенной последовательности. Среди других находок камни необычной формы и фигурки животных, а также алтарь. Все эти предметы образуют уменьшенную модель "коршуна пустыни".
Ученые считают, что на этом месте проводились ритуалы, в том числе осуществлялись жертвоприношения. Сакральная символика и ритуальные действия, по мнению исследователей, скорее всего, были связаны с призывом сверхъестественных сил ради успешной охоты.