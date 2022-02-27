https://ria.ru/20220227/archeology-1775117186.html

В Иордании найдены стелы возрастом около девяти тысяч лет

В Иордании найдены стелы возрастом около девяти тысяч лет - РИА Новости, 27.02.2022

В Иордании найдены стелы возрастом около девяти тысяч лет

Группа археологов нашла в районе Джибаль-эль-Хашабия в Иордании стелы возрастом около девяти тысяч лет. Об этом сообщает Universes in Universe. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T03:10

2022-02-27T03:10

2022-02-27T03:10

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Группа археологов нашла в районе Джибаль-эль-Хашабия в Иордании стелы возрастом около девяти тысяч лет. Об этом сообщает Universes in Universe.Еще в 2013 году на этом месте были обнаружены так называемые "коршуны пустыни". Это громадные ловушки, которые в древности использовались для массовой охоты. Подобные сооружения сохранились на территории Ближнего Востока и Юго-Западной Азии. Обычно они состоят из двух или более стен, сходящихся по направлению к ограждению. Их длина может достигать нескольких километров. Большинство подобных конструкций датируется IV — III веком до нашей эры. Однако постройка в Иордании, как показали исследования, гораздо древнее. Она была создана еще в VII веке до нашей эры. Но самым важным открытием стали не сами ловушки, а стоянки, где жили охотники. Их поселения представлены различными полуподземными хижинами. Недавно на территории одной из таких стоянок группа ученых и нашла святилище с антропоморфными стелами. Высота одной из них — 112 сантиметров, а другой — 70 сантиметров. Также археологи обнаружили 150 морских окаменелостей, выстроенных в определенной последовательности. Среди других находок камни необычной формы и фигурки животных, а также алтарь. Все эти предметы образуют уменьшенную модель "коршуна пустыни". Ученые считают, что на этом месте проводились ритуалы, в том числе осуществлялись жертвоприношения. Сакральная символика и ритуальные действия, по мнению исследователей, скорее всего, были связаны с призывом сверхъестественных сил ради успешной охоты.

https://ria.ru/20220220/buildings-1773650916.html

иордания

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, иордания