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Страны ЕС запретят российским "олигархам" использовать свои активы

Страны ЕС запретят российским "олигархам" использовать свои активы - РИА Новости, 27.02.2022

Страны ЕС запретят российским "олигархам" использовать свои активы

Евросоюз вместе со своими партнерами намерен лишить российских "олигархов" возможности использовать свои международные финансовые активы, заявила глава... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T01:40

2022-02-27T01:40

2022-02-27T01:40

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз вместе со своими партнерами намерен лишить российских "олигархов" возможности использовать свои международные финансовые активы, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.По ее мнению, эти меры, наряду с другими усилиями по изоляцией России, "значительно снизят способность России финансировать войну".Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина