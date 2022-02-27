Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220227/aktivy-1775319102.html
Страны ЕС запретят российским "олигархам" использовать свои активы
Страны ЕС запретят российским "олигархам" использовать свои активы - РИА Новости, 27.02.2022
Страны ЕС запретят российским "олигархам" использовать свои активы
Евросоюз вместе со своими партнерами намерен лишить российских "олигархов" возможности использовать свои международные финансовые активы, заявила глава... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:40
2022-02-27T01:40
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756717268_0:299:2996:1984_1920x0_80_0_0_4fecc90b7e70bc2f8765e68cc4ba1781.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз вместе со своими партнерами намерен лишить российских "олигархов" возможности использовать свои международные финансовые активы, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.По ее мнению, эти меры, наряду с другими усилиями по изоляцией России, "значительно снизят способность России финансировать войну".Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775318393.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756717268_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_487c957977c6e5ea9bcf125a4e0f220d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
01:40 27.02.2022
 
Страны ЕС запретят российским "олигархам" использовать свои активы

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС запретит российским "олигархам" использовать свои активы

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз вместе со своими партнерами намерен лишить российских "олигархов" возможности использовать свои международные финансовые активы, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках", - сказала глава Еврокомиссии в видеообращении.
По ее мнению, эти меры, наряду с другими усилиями по изоляцией России, "значительно снизят способность России финансировать войну".
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
01:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут группу для введения санкций против России
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала