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Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение
Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение - РИА Новости, 26.02.2022
Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что санкции против президента РФ Владимира Путина будут иметь символическое значение, поскольку он вряд ли... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:25
2022-02-26T01:25
2022-02-26T01:25
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что санкции против президента РФ Владимира Путина будут иметь символическое значение, поскольку он вряд ли располагается собственностью в канадской юрисдикции."У него немногое, если вообще что-то есть из личной собственности в Канаде", - сказал Трюдо журналистам.Трюдо ранее объявил, что Канада вводит санкции из-за событий на Украине против ряда российских руководителей, включая Путина и главу МИД Сергея Лаврова. Эта мера, по его словам, призвана послать сигнал Путину, что он "допустил ужасный просчет".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, канада
Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение
Премьер Канады Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение