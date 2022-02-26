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Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение
Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение - РИА Новости, 26.02.2022
Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что санкции против президента РФ Владимира Путина будут иметь символическое значение, поскольку он вряд ли... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:25
2022-02-26T01:25
в мире
украина
канада
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что санкции против президента РФ Владимира Путина будут иметь символическое значение, поскольку он вряд ли располагается собственностью в канадской юрисдикции."У него немногое, если вообще что-то есть из личной собственности в Канаде", - сказал Трюдо журналистам.Трюдо ранее объявил, что Канада вводит санкции из-за событий на Украине против ряда российских руководителей, включая Путина и главу МИД Сергея Лаврова. Эта мера, по его словам, призвана послать сигнал Путину, что он "допустил ужасный просчет".
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в мире, украина, канада
01:25 26.02.2022
 
Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение

Премьер Канады Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение

© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что санкции против президента РФ Владимира Путина будут иметь символическое значение, поскольку он вряд ли располагается собственностью в канадской юрисдикции.
"У него немногое, если вообще что-то есть из личной собственности в Канаде", - сказал Трюдо журналистам.
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
01:17
ЕС прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз
Трюдо ранее объявил, что Канада вводит санкции из-за событий на Украине против ряда российских руководителей, включая Путина и главу МИД Сергея Лаврова. Эта мера, по его словам, призвана послать сигнал Путину, что он "допустил ужасный просчет".
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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