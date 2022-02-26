https://ria.ru/20220226/znachenie-1775196284.html

Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение

Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение - РИА Новости, 26.02.2022

Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что санкции против президента РФ Владимира Путина будут иметь символическое значение, поскольку он вряд ли... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T01:25

2022-02-26T01:25

2022-02-26T01:25

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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что санкции против президента РФ Владимира Путина будут иметь символическое значение, поскольку он вряд ли располагается собственностью в канадской юрисдикции."У него немногое, если вообще что-то есть из личной собственности в Канаде", - сказал Трюдо журналистам.Трюдо ранее объявил, что Канада вводит санкции из-за событий на Украине против ряда российских руководителей, включая Путина и главу МИД Сергея Лаврова. Эта мера, по его словам, призвана послать сигнал Путину, что он "допустил ужасный просчет".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, канада